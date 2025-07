Rios, si avvicina il Benfica. La decisione della Roma nella notte

Se Wesley chiama la Roma, non si può dire lo stesso di Rios, che adesso è vicinissimo al trasferimento al Benfica. Massara ci ha provato un'altra volta nella notte, alzando la posta sul tavolo. Infatti, il club giallorosso ha presentato una nuova offerta per il centrocampista, accettando quasi tutte le condizioni del Palmeiras, che però ha rifiutato, sfruttando l'accordo raggiunto dal giocatore con il Benfica e sperando di alimentare l'asta per il suo gioiello colombiano.