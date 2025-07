Roma, Ferguson ci siamo: stasera l'arrivo a Ciampino

Dopo El Aynaoui , la Roma è pronta ad accogliere il suo secondo acquisto di questo calciomercato. La trattativa con il Brighton per arrivare a Evan Ferguson si è infatti risolta nel migliore dei modi e oggi l'attaccante irlandese è atteso nella Capitale per le 19:55 .

I dettagli dell'operazione

Oggi l'arrivo a Roma e domani la firma sul contratto per il passaggio in giallorosso in prestito con diritto di riscatto, che potrebbe diventare obbligo al concretizzarsi di determinate condizioni: questo è il programma che attende Ferguson nei suoi primissimi giorni italiani. L'operazione, nel caso in cui i capitolini dovessero decidere di confermare il calciatore a fine stagione, potrebbe ammontare a un totale tra i 30 e i 35 milioni di euro.