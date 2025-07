Wesley vuole solo la Roma, il suo allenatore si arrende: "L'ho visto ansioso, è probabile..."

La trattativa tra la Roma e il Flamengo per Wesley potrebbe essere arrivata un punto di svolta , con la Roma che è arrivata a offrire 25 milioni di euro al club brasiliano. Anche l'esterno sta spingendo parecchio per il suo trasferimento in giallorosso e, a conferma di ciò, anche Felipe Luis , allenatore della formazione di Rio, si è esposto sulla vicenda.

Wesley va in panchina, il commento dell'allenatore

L'ex giocatore di Altetico Madrid e Chelsea, oggi tecnico del Flamengo, ha deciso di lasciare in panchina Wesley per tutti e 90 i minuti del derby d'alta classifica con il Fluminense. Una decisione che ovviamente ha attirato l'attenzione di tifosi e giornalisti, giustificata così da Felipe Luis in conferenza stampa: "L'ho visto ansioso e preoccupato, non è nella condizione mentale per giocare. Lui si è messo a disposizione della squadra ma non è facile concentrarsi con tutto quello che ha in testa, è probabile che vada via. Lo capisco anche io da giocatore ho vissuto l'ansia di voler sapere cosa succederà".