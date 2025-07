Wesley alla Roma, accordo totale: tutte le cifre dell'affare

Wesley vuole solo la Roma, e lo ha dimostrato in tutti i modi. Prima tramite i social, poi con il gesto più eclatante: chiedere e ottenere di non scendere in campo nel sentitissimo derby tra il suo (quasi ex) Flamengo e il Fluminense giocato nella notte tra domenica e lunedì. Il segnale più importante accettato dal club brasiliano e commentato anche dal tecnico Filipe Luis: «Ho vissuto la situazione che sta vivendo lui, l’ansia di sapere cosa succederà nel futuro della sua vita. Non si tratta solo della carriera. Il giocatore è ansioso, preoccupato e noto che non è nella condizione mentale migliore per giocare. C’è una possibilità concreta che se ne vada, stiamo cercando un sostituto». Insomma, Wesley è potenzialmente già un giocatore della Roma, l’ultimo nodo da sciogliere per arrivare alla fumata bianca è legato alla ricerca del suo sostituto nel Flamengo. L’analisi sta andando avanti già da diversi giorni con il diesse Boto in trattativa sia con lo Shakhtar per Vinicius Tobias, sia con lo Zenit per Gustavo Mantuan, esterno a tutta fascia utile per una difesa a quattro ma anche da quinto. Le difficoltà nella ricerca del nuovo esterno sono legate esclusivamente ai vincoli federali imposti al Flamengo che ha terminato gli slot per gli extracomunitari e, quindi, può tesserare solo brasiliani e, se in squadre nel campionato nazionale, con meno di sette presenze. Da qui l’indagine all’estero.