Cessioni Roma: in bilico Kumbulla. Saluta Abdulhamid

ROMA - Gasperini valuta, registra e studia i dati. Presto però andranno fatte delle scelte anche in uscita. Perché non mancano i giocatori destinati a salutare Trigoria nelle prossime settimane. Sembra con la valigia in mano Saud Abdulhamid, terzino saudita che ha già un accordo di massima con il Tolosa. I francesi lo vorrebbero in prestito. Dopo una stagione di rinascita in prestito all’Espanyol, Kumbulla potrebbe proseguire la carriera lontano da Trigoria, ma deve arrivare l’offerta giusta sul tavolo. La situazione è più complessa per Mario Hermoso, che ha un ingaggio elevato (circa 4 milioni netti a stagione) e quindi un mercato ristretto. Può cambiare aria e magari tornare in Spagna. È parecchio in bilico Anass Salah-Eddine, terzino olandese classe: ingaggiato solo sei mesi fa dal Twente, il giovane esterno non ha convinto pienamente e sembra che possa andare via in prestito per fare esperienza. In attacco potrebbero essere chiusi dalla concorrenza El Shaarawy e Baldanzi. Qui le valutazioni fanno leva su molti fattori, anche di... cuore. Il Faraone, come è noto, è uno dei giocatori più amati dai tifosi della Roma.