Roma, sarà Vasquez il secondo portiere: già svolte le visite mediche

Vásquez in giallorosso, la Roma batte la concorrenza

Vásquez ha esperienza europea, rappresenta un'operazione a basso costo e può giocarsi il riscatto in giallorosso dopo le cessioni a titolo temporaneo allo Sheffield Wednesay, all'Ascoli e, come detto, all'Empoli. La Roma lo ha sondato e poi ha battuto la concorrenza di altri tre club, tra cui una squadra di Serie A. Già svolte le visite mediche, manca solo l'annuncio ufficiale.