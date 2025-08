Fabio Silva vuole la Roma: la strategia di Massara

I primi volti nuovi della Roma si sono visti anche nell’amichevole di ieri giocata al Tre Fontane , adesso Gasperini si aspetta nuovi rinforzi a cominciare dal famoso esterno a sinistra di piede destro. Chiusa la telenovela Wesley , e in definizione l'acquisto di Ghilardi dal Verona (11 milioni, il ragazzo può sbarcare già oggi), ecco partire quella per il mister X che Massara sta studiando in sinergia con il tecnico e naturalmente quegli intermediari che stanno facendo a gara per proporre al direttore sportivo i propri assistiti. Perché di fatto nelle ultime settimane all’ex Rennes sono stati inviati report di decine e decine di giocatori, tutti offerti ed eventualmente a disposizione di Gasperini per una maglia da titolare nel ruolo scoperto.

Roma su Fabio Silva: la strategia di Massara

Tra i vari proposti quello che ha trovato per ora il maggior gradimento della Roma, sempre nel rapporto qualità-prezzo, è Fabio Silva del Wolverhampton che sta aspettando notizie dal suo agente Carlos Oliveira che nelle prossime ore avrà un nuovo contatto con Massara per lavorare sul possibile affare. Questo per valutare come preparare l’eventuale offerta da spedire al club inglese, con la possibilità di un rinnovo di contratto del giocatore prima di trasferirsi in giallorosso. Perché Fabio Silva ha il contratto in scadenza tra dieci mesi e la Roma per non sborsare subito 15 milioni di euro vuole procedere con un prestito con obbligo di riscatto. Una soluzione avallata dal giocatore e dal suo entourage ma che inevitabilmente dovrà essere approvata anche dal club proprietario del cartellino fino al 30 giugno 2026.