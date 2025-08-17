Sancho alla Roma, arriva l'indizio di mercato che scatena i tifosi: rimosse tutte le foto calcistiche dai suoi social

ROMA - La Roma sogna il colpo Jadon Sancho. Lo sognano i tifosi e lo sogna Gian Piero Gasperini per il suo 3-4-2-1. La trattativa, al momento, è tutt'altro che semplice a causa dell'indecisione del calciatore inglese che non ha ancora scelto la sua futura destinazione ma c'è un dettaglio che esalta i fan giallorossi e arriva direttamente dall'ex Chelsea per il quale la Roma ha formulato una prima offerta di 23 milioni di euro tra prestito oneroso e obbligo di riscatto. La sensazione è che il ds Massara dovrà aumentare l'offerta per soddisfare le richieste del Manchester United, proprietario del cartellino.
Sancho, l'indizio di mercato esalta i tifosi della Roma
L'esterno offensivo classe 2000, protagonista con il Chelsea di Maresca che ha trionfato in Conference League e nel Mondiale per Club nell'ultima stagione, ha infatti adottato una strategia social simile a quella di Ademola Lookman cancellando tutte le foto legate al calcio dal suo profilo Instagram. Il 25enne londinese, ex Borussia Dortmund ha quindi, di fatto, confermato il suo addio ai 'Red Devils'. Resta solo da capire quale maglia indosserà Sancho nella stagione 2025/26: l'opzione Roma, che ha già incassato il sì dell'inglese, è più viva che mai.