Sancho alla Roma, arriva l'indizio di mercato che scatena i tifosi: rimosse tutte le foto calcistiche dai suoi social

ROMA - La Roma sogna il colpo Jadon Sancho. Lo sognano i tifosi e lo sogna Gian Piero Gasperini per il suo 3-4-2-1. La trattativa, al momento, è tutt'altro che semplice a causa dell'indecisione del calciatore inglese che non ha ancora scelto la sua futura destinazione ma c'è un dettaglio che esalta i fan giallorossi e arriva direttamente dall'ex Chelsea per il quale la Roma ha formulato una prima offerta di 23 milioni di euro tra prestito oneroso e obbligo di riscatto. La sensazione è che il ds Massara dovrà aumentare l'offerta per soddisfare le richieste del Manchester United, proprietario del cartellino.