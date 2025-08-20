Sancho, Roma all'attacco: la richiesta di Gasperini ai Friedkin

ROMA - Ci vorrebbe l’americanata. Un azzardo, un all-in, o meglio un “coup de théatre”, di quelli che Dan Friedkin ha abituato a mettere in scena prendendosi i riflettori e rompendo il silenzio con un rombo di motori. Come quando si mise alla guida del proprio jet privato per portare a Roma Lukaku, o come quando volle una presentazione spettacolare per omaggiare Dybala, in entrambi i casi riaccendendo l’entusiasmo della piazza. Dicono i tifosi che a questa sessione di mercato manca ancora la famosa “portafogliata”, cioè l’investimento fuori dalla logica stringente dei parametri economici che soltanto i proprietari possono concedersi. E se fosse Jadon Sancho l’uomo giusto per l’ennesimo show-time?
La pressione di Gasperini
L’uomo d’affari texano sarebbe già sceso in campo, anche alla luce della pressione positiva esercitata in queste ore da Gian Piero Gasperini, l’allenatore che non si accontenta di vivacchiare ma pretende, legittimamente, una Roma forte e ambiziosa. Al punto che la trattativa con il Manchester United sarebbe già stata chiusa e blindata sulla base di un pagamento da poco più di 15 milioni di euro, tutti in un’unica soluzione, senza la necessità di formule fantasiose come il prestito con obbligo di riscatto per un calciatore che ha il contratto in scadenza tra un anno e che quindi avrebbe dovuto ridiscutere il rinnovo con la società che lo sta scaricando per permettere a quella che lo sta acquistando di rinviare l’esborso economico.
La trattativa per Sancho
Due giorni fa la trattativa per l’ala inglese sembrava in realtà sul viale del tramonto a causa delle richieste di Jadon, che ha già ridotto il proprio stipendio da 12 a 7,7 milioni netti a stagione. Alla Roma ne chiederebbe almeno 7. A queste cifre il ds Massara non può certamente spingersi, considerato che l’ingaggio più alto della rosa è quello di Dybala (sfiora gli 8) e che l’idea della società è di continuare ad abbattere il monte stipendi. Così, nonostante un paio di videocall con Gasperini, Sancho sembrava indirizzato verso la Turchia (Besiktas) o l’Arabia, dove la sostenibilità non è di casa. Almeno fino a ieri, quando Gian Piero ha avuto un nuovo contatto con la proprietà, alla quale avrebbe chiesto di fare uno sforzo oltre che di onorare le promesse fatte in estate e completare con due esterni (uno è Bailey), un difensore centrale e un terzino sinistro un mercato già impreziosito dagli arrivi di Wesley, Ghilardi, El Aynaoui e Ferguson, oltre a Vasquez (il vice Svilar). A Sancho i giallorossi avrebbero offerto 4,5 milioni l’anno, ma l’inglese accetterebbe una riduzione di questa portata solo a patto di incassare un ricco bonus alla firma, una sorta di commissione extra. La richiesta dell’entourage sarebbe di 10 milioni di euro. Così, anche ieri, la triangolazione è proseguita: la Roma, Sancho e il Manchester United, che ha fretta di concludere l’accordo e potrebbe anche venire incontro a Massara garantendo una parte di quei soldi tra mensilità arretrate (luglio e agosto) e una sorta di buonuscita. Dopo le coperture necessarie per pagare il cartellino, Friedkin punterebbe chiudere attorno ai 5-5,5 milioni di stipendio più una parte di quella commissione.
Le altre piste: Soulé corteggiato
Intanto, Soulé continua a essere al centro delle attenzioni dei club esteri. Da tempo il Borussia Dortmund è sulle sue tracce, l’argentino però ha già declinato un’offerta. Oltre Sancho, la direzione sportiva continua poi a tessere altre trame, augurandosi ad esempio che il Wolverhampton abbassi le pretese su Fabio Silva con il trascorrere dei giorni. I 20-25 milioni richiesti dagli inglesi sono una cifra alla quale la Roma non intende arrivare, non fosse altro perché pure Silva ha il contratto in scadenza tra 12 mesi. Degli intermediari inglesi hanno proposto ai giallorossi anche Bryan Gil e Manor Solomon, entrambi del Tottenham. Jonathan Rowe, nel frattempo, è finito al centro della bufera a Marsiglia per una lite con Rabiot. L’OM valuta il suo esterno almeno 20 milioni.
