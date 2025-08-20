Sancho, Roma all'attacco: la richiesta di Gasperini ai Friedkin

La trattativa per Sancho

Due giorni fa la trattativa per l’ala inglese sembrava in realtà sul viale del tramonto a causa delle richieste di Jadon, che ha già ridotto il proprio stipendio da 12 a 7,7 milioni netti a stagione. Alla Roma ne chiederebbe almeno 7. A queste cifre il ds Massara non può certamente spingersi, considerato che l’ingaggio più alto della rosa è quello di Dybala (sfiora gli 8) e che l’idea della società è di continuare ad abbattere il monte stipendi. Così, nonostante un paio di videocall con Gasperini, Sancho sembrava indirizzato verso la Turchia (Besiktas) o l’Arabia, dove la sostenibilità non è di casa. Almeno fino a ieri, quando Gian Piero ha avuto un nuovo contatto con la proprietà, alla quale avrebbe chiesto di fare uno sforzo oltre che di onorare le promesse fatte in estate e completare con due esterni (uno è Bailey), un difensore centrale e un terzino sinistro un mercato già impreziosito dagli arrivi di Wesley, Ghilardi, El Aynaoui e Ferguson, oltre a Vasquez (il vice Svilar). A Sancho i giallorossi avrebbero offerto 4,5 milioni l’anno, ma l’inglese accetterebbe una riduzione di questa portata solo a patto di incassare un ricco bonus alla firma, una sorta di commissione extra. La richiesta dell’entourage sarebbe di 10 milioni di euro. Così, anche ieri, la triangolazione è proseguita: la Roma, Sancho e il Manchester United, che ha fretta di concludere l’accordo e potrebbe anche venire incontro a Massara garantendo una parte di quei soldi tra mensilità arretrate (luglio e agosto) e una sorta di buonuscita. Dopo le coperture necessarie per pagare il cartellino, Friedkin punterebbe chiudere attorno ai 5-5,5 milioni di stipendio più una parte di quella commissione.