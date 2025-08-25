Roma, è fatta per Ziolkowski dal Legia Varsavia: le cifre dell'accordo

ROMA - Nuovo acquisto per la Roma: dopo settimane di corteggiamento, è stata chiusa la trattativa con il Legia Varsavia per Jan Ziolkowski , 20enne difensore centrale polacco. Il club giallorosso e la società polacca si sono accordate sulla cifra di 6 milioni di euro per il trasferimento del giovane calciatore, più un milione di bonus e il 10% sull'eventuale rivendita del giocatore stesso. Ziolkowski dovrebbe sbarcare a Roma venerdì prossimo.

Giovedì l'ultimo impegno con il Legia?

È da capire se Ziolkowski giocherà un'ultima partita con il Legia Varsavia, che giovedì sera è impegnato in casa contro gli scozzesi dell'Hibernian nel ritorno dei playoff di Conference League. Nella gara di andata i polacchi, con il 20enne futuro romanista titolare in campo, si sono imposti per 2-1 in trasferta e ora vedono a un passo la qualificazione al girone della terza coppa europea. Forte e agile, è alto 1,94 e pesa 76 chili, Ziolkowski è titolare della Polonia Under 20.

