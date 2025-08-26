Roma, ultimatum a Sancho: cosa può cambiare con l'arrivo di Dan Friedkin

Sono ore calde, caldissime, per il futuro di Jadon Sancho. Il diesse Massara ieri sera alle 20.30 è volato a Londra per avere un ultimo incontro con l’entourage del giocatore e per avere quindi una risposta dal trequartista tanto desiderato da Gian Piero Gasperini. Questa mattina il direttore sportivo della Roma incontrerà Emeka Obasi, agente di Sancho, e non è esclusa la presenza del calciatore così come forse anche quella del presidente Friedkin atteso poi in giornata a Roma. La decisione di Massara di partire in serata per raggiungere l’agente può significare che il giocatore abbia ulteriormente aperto alla destinazione giallorossa e che quindi ci siano ancora spiragli importanti per riuscire ad arrivare a una sua firma. Di fatto nelle prossime ore si deciderà se proseguire con la pista che porta all’inglese, corteggiato negli ultimi giorni da praticamente tutta la Roma: dal direttore sportivo, al tecnico, al vicepresidente fino ai giocatori.
Sancho alla Roma, ci prova anche Bailey
«Come on, bro, let’s play together!». Non sarà come l’sms di De Rossi inviato a Borriello («Annamo a vince») per convincerlo ad accettare l’offerta giallorossa nel 2010, ma poco ci manca. Di certo Bailey non è una bandiera romanista come DDR, ma anche lui si sta impegnando per convincere Sancho a sbarcare nella Capitale. «Andiamo fratello, giochiamo insieme». La chat di Leon e Jadon è sempre più calda, i due sono amici fraterni dai tempi delle sfide in Bundesliga (il primo al Leverkusen, il secondo al Dortmund), trascorrono le vacanze estive insieme e non passa giorno senza almeno una telefonata o un messaggio Whatsapp. Come quello per convincerlo a sposare la causa giallorossa come ha fatto lui. Insomma, ritrovarsi insieme tra campo, spogliatoio, cene serali e relax affascina Bailey e naturalmente farebbe piacere anche al suo amico.
Sancho, ultimatum della Roma: si aspetta un sì nelle prossime ore
Dentro o fuori, adesso però la Roma si aspetta un sì nelle prossime ore, altrimenti si virerà su un altro nome. Perché il club ha davvero fatto di tutto per portarlo nella Capitale, sia con lo sforzo economico, sia spiegandogli il progetto romanista per filo e per segno. Presentandogli Gasperini, la dirigenza ha ricordato il suo lavoro fatto con Lookman, giocatore smarrito negli anni tra Fulham e Leicester e che invece è esploso all’Atalanta grazie alla cura del tecnico. A venticinque anni Jadon può essere il nuovo Ademola, pronto a ritrovare il talento perduto in stile “Space Jam”. Così se tra oggi, massimo domani, non dovesse arrivare una risposta positiva dal calciatore, a quel punto la Roma cambierà obiettivo.
Roma, le possibili alternative
E forse anche per questo il signor Emeka Obasi della Elite Project Group Limited ha deciso di offrire al diesse giallorosso Tyrique George, il diciannovenne in rampa di lancio con il Chelsea e che ha tanta voglia di giocare titolare. Il suo cartellino è valutato una ventina di milioni, l’ingaggio non sarebbe certo un problema. L’alternativa è valida, Massara la sta prendendo in considerazione e si parlerà anche di lui nell’incontro di oggi. Sempre aperta la pista che porta a Embolo, pronto a fare le valigie e a lasciare Monaco, o il solito Fabio Silva su cui però il Dortmund sta facendo sul serio. Le prossime ore saranno fondamentali per determinare il futuro della trequarti giallorossa.
Roma, in arrivo Ziolkowski
Si è chiusa invece la trattativa per Ziolkowski: il Legia Varsavia lo utilizzerà giovedì in Conference, poi il giorno dopo sbarcherà nella Capitale. Il difensore è arrivato (6 milioni più uno di bonus, e il 10% della rivendita), ora manca il terzino sinistro (pressing per Tsimikas, il Liverpool chiede l’obbligo) e l’agognato trequartista.
Roma-Sancho, Dan Friedkin arriva nella Capitale
E adesso è tutto nelle mani di Dan. I tifosi sognano lo sbarco del presidente esattamente come i bambini sognano l’arrivo di Babbo Natale la notte della Vigilia. La speranza è di ricevere un bel regalo da scartare dopo essere stati buoni per una stagione intera, nonostante le mille difficoltà di un percorso tra De Rossi, Juric e Ranieri, non certo facile e piacevole. Ecco, i romanisti sono stati buoni, e adesso sperano di essere ricompensati. Come? Con l’ormai celebre “portafogliata”, ovvero quell’investimento importante che può svoltare la stagione. Sicuramente l’umore della piazza. E Dan Friedkin ha abituato ormai ogni anno i romanisti al colpo a sorpresa, la spesa inaspettata (tra stipendio e cartellino) che ha dato una scossa all’ambiente. In ordine: Mourinho, Abraham, Dybala, Wijnaldum, Lukaku e Dovbyk. Non pochi soldi spesi dal patron texano atteso in giornata al Fulvio Bernardini, salvo cambi di programma dell’ultimo minuto.
Roma, i tifosi aspettano Dan insieme a Sancho
Così per alimentare il sogno Sancho i romanisti non possono che sperare anche nella mossa del presidente, magari di vederlo sbarcare nella Capitale proprio insieme a Sancho. Ci penserà Dan a chiudere la trattativa, in un modo o nell’altro. Quindi riuscendo con il suo intervento a portare l’inglese nella Capitale, oppure ordinando un cambio di rotta dopo i continui tentennamenti del giocatore. Le riunioni operative si concentreranno naturalmente sul lavoro portato avanti in questa sessione estiva e sulle ultime mosse per riuscire a completare la rosa ancora priva del trequartista sinistro e del terzino vice Angeliño. E nonostante le difficoltà economiche del club legate al settlement agreement, il presidente potrebbe anche decidere di approvare una spesa extra (quindi aumentando ulteriormente la proposta d’ingaggio per Sancho) che avvicinerebbe la Roma di Gasp al ritorno in Champions League, il principale obiettivo della stagione.
Gasperini aspetta Dan, Dovbyk verso il Villarreal
Insomma, la tifoseria aspetta con ansia gli ulteriori aggiornamenti sul mercato e sulle decisioni che prenderà il numero uno romanista. Così come Gasperini che ha parlato più volte con Dan nelle ultime settimane per aggiornarlo sulla situazione mercato e per chiedergli il famoso “sforzo” economico per aggiungere quei 2-3 elementi che potrebbero davvero rendere la stagione divertente. Il tecnico è contento del lavoro svolto dalla squadra nelle ultime settimane di allenamento e nella partita col Bologna, ma è anche consapevole che serve un tassello in più in attacco per alzare il livello e garantire alla Roma quei gol che sono mancati la scorsa stagione. E a proposito, Dovbyk è cercato dal Villarreal in prestito con diritto di riscatto: per un’uscita dell’ucraino servirà l’obbligo e soprattutto individuare un sostituto all’altezza.
Friedkin, la situazione sullo stadio
Riunioni operative per il mercato, ma non solo. Perché si parlerà anche degli accordi commerciali (manca sempre il main sponsor) e del progetto stadio. Superato il problema del bosco nell’area, adesso il club aspetta la conclusione degli scavi archeologici per poi presentare il progetto definitivo in Comune e proseguire l’iter del progetto. Insomma, tante situazioni sul piatto: quando arriva Dan non si sta certo con le mani in mano.
