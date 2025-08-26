Roma, ultimatum a Sancho: cosa può cambiare con l'arrivo di Dan Friedkin

Dentro o fuori, adesso però la Roma si aspetta un sì nelle prossime ore, altrimenti si virerà su un altro nome. Perché il club ha davvero fatto di tutto per portarlo nella Capitale , sia con lo sforzo economico, sia spiegandogli il progetto romanista per filo e per segno. Presentandogli Gasperini, la dirigenza ha ricordato il suo lavoro fatto con Lookman, giocatore smarrito negli anni tra Fulham e Leicester e che invece è esploso all’ Atalanta grazie alla cura del tecnico. A venticinque anni Jadon può essere il nuovo Ademola, pronto a ritrovare il talento perduto in stile “Space Jam”. Così se tra oggi, massimo domani , non dovesse arrivare una risposta positiva dal calciatore, a quel punto la Roma cambierà obiettivo .

Roma, le possibili alternative

E forse anche per questo il signor Emeka Obasi della Elite Project Group Limited ha deciso di offrire al diesse giallorosso Tyrique George, il diciannovenne in rampa di lancio con il Chelsea e che ha tanta voglia di giocare titolare. Il suo cartellino è valutato una ventina di milioni, l’ingaggio non sarebbe certo un problema. L’alternativa è valida, Massara la sta prendendo in considerazione e si parlerà anche di lui nell’incontro di oggi. Sempre aperta la pista che porta a Embolo, pronto a fare le valigie e a lasciare Monaco, o il solito Fabio Silva su cui però il Dortmund sta facendo sul serio. Le prossime ore saranno fondamentali per determinare il futuro della trequarti giallorossa.

Roma, in arrivo Ziolkowski

Si è chiusa invece la trattativa per Ziolkowski: il Legia Varsavia lo utilizzerà giovedì in Conference, poi il giorno dopo sbarcherà nella Capitale. Il difensore è arrivato (6 milioni più uno di bonus, e il 10% della rivendita), ora manca il terzino sinistro (pressing per Tsimikas, il Liverpool chiede l’obbligo) e l’agognato trequartista.