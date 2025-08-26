Retroscena Palestra, a gennaio poteva essere della Roma per 20 milioni

Marco Palestra è stato ufficializzato oggi dal Cagliari. Il giovane esterno si è trasferito in Sardegna con la formula del prestito secco oneroso, senza alcun tipo di riscatto: per l’Atalanta è un giocatore molto importante e nessuno, a Bergamo. voleva perderne il controllo. Tra l’altro, parliamo di un calciatore davvero ambito in Italia e all’estero: nelle scorse settimane si sono interessate delle società inglesi, mentre a luglio è stata la Juventus ad avviare i dialoghi con l'entourage del ragazzo.
Non solo i bianconeri. Da quanto trapela, lo scorso gennaio la Roma era in pole position per arrivare a Palestra. Prima di comprare Rensch, infatti, il club giallorosso aveva avanzato una proposta concreta all’Atalanta, da 20 milioni di euro. Una conferma ufficiale sulla stima per il classe 2005, poi rimasto a Bergamo. Non ci sono state infatti le condizioni per andare avanti, e così la Roma ha deciso di prendere Rensch dall’Ajax.