Corriere dello Sport.itCorriere dello Sport.it
abbonatiLeggi il giornale

Naviga le sezioni

Segui le Dirette

Live

I nostri social

FacebookInstagramTwitterTelegram

Continua ad esplorare

ContattaciFaqRSSMappa del SitoLa RedazioneEdizione DigitaleAbbonamentiFaqCookie PolicyPrivacy PolicyCondizioni generaliNote legaliPubblicità
Corriere dello Sport.itCorriere dello Sport.it
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale
Corriere dello Sport.it
ABBONATI
Live
ABBONATI Leggi il giornale
Corriere dello Sport.it
Live
ABBONATILeggi il giornale

Retroscena Palestra, a gennaio poteva essere della Roma per 20 milioni

Il club giallorosso si era interessato al duttile esterno, ufficializzato oggi dal Cagliari con la formula del prestito secco oneroso
Retroscena Palestra, a gennaio poteva essere della Roma per 20 milioni
Eleonora Trotta
1 min

Marco Palestra è stato ufficializzato oggi dal Cagliari. Il giovane esterno si è trasferito in Sardegna con la formula del prestito secco oneroso, senza alcun tipo di riscatto: per l’Atalanta è un giocatore molto importante e nessuno, a Bergamo. voleva perderne il controllo. Tra l’altro, parliamo di un calciatore davvero ambito in Italia e all’estero: nelle scorse settimane si sono interessate delle società inglesi, mentre a luglio è stata la Juventus ad avviare i dialoghi con l'entourage del ragazzo.

Come è cambiato il mercato della Roma

Non solo i bianconeri. Da quanto trapela, lo scorso gennaio la Roma era in pole position per arrivare a Palestra. Prima di comprare Rensch, infatti, il club giallorosso aveva avanzato una proposta concreta all’Atalanta, da 20 milioni di euro. Una conferma ufficiale sulla stima per il classe 2005, poi rimasto a Bergamo. Non ci sono state infatti le condizioni per andare avanti, e così la Roma ha deciso di prendere Rensch dall’Ajax.

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Calciomercato Roma

Da non perdere

La Roma si allena: le fotoRoma, ultimatum a Sancho