Retroscena Palestra, a gennaio poteva essere della Roma per 20 milioni

Marco Palestra è stato ufficializzato oggi dal Cagliari. Il giovane esterno si è trasferito in Sardegna con la formula del prestito secco oneroso, senza alcun tipo di riscatto: per l’Atalanta è un giocatore molto importante e nessuno, a Bergamo. voleva perderne il controllo. Tra l’altro, parliamo di un calciatore davvero ambito in Italia e all’estero: nelle scorse settimane si sono interessate delle società inglesi, mentre a luglio è stata la Juventus ad avviare i dialoghi con l'entourage del ragazzo.