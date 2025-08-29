Roma, ufficiale Ziolkowski: ha scelto la maglia numero 24

Dopo l'arrivo in Italia e le visite mediche, è arrivata l'ufficialità: Jan Ziolkowski è un nuovo giocatore della Roma. Il giovane difensore polacco, classe 2005, è arrivato dal Legia Varsavia per 6 milioni di euro più un milione di bonus e il 10% sull'eventuale rivendita del giocatore. Ieri, giovedì 28 agosto, la sua ultima partita con il Legia, nel 3-3 contro l'Hiberian nel ritorno dei playoff che è valso la qualificazione in Conference League. Ora è arrivato il comunicato ufficiale della società. Ha scelto la maglia numero 24, usata nella storia del club giallorosso da Kumbulla e Florenzi.
Roma, il comunicato ufficiale su Ziolkowski
"L'AS Roma è lieta di annunciare l'acquisto a titolo definitivo di Jan Ziolkowski dal Legia Varsavia.
Difensore centrale, classe 2005, è cresciuto nelle giovanili del Polonia Varsavia. Nel 2022 si trasferisce al Legia Varsavia collezionando diverse presenze sia in Ekstraklasa (il massimo campionato polacco), sia nelle competizioni UEFA. Ziolkowski ha scelto la maglia numero 24. Benvenuto a Roma, Jan!".