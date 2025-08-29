Roma, ufficiale Ziolkowski: ha scelto la maglia numero 24

Dopo l'arrivo in Italia e le visite mediche, è arrivata l'ufficialità: Jan Ziolkowski è un nuovo giocatore della Roma. Il giovane difensore polacco, classe 2005, è arrivato dal Legia Varsavia per 6 milioni di euro più un milione di bonus e il 10% sull'eventuale rivendita del giocatore. Ieri, giovedì 28 agosto, la sua ultima partita con il Legia, nel 3-3 contro l'Hiberian nel ritorno dei playoff che è valso la qualificazione in Conference League. Ora è arrivato il comunicato ufficiale della società. Ha scelto la maglia numero 24, usata nella storia del club giallorosso da Kumbulla e Florenzi.