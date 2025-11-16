Roma, vertice con Dovbyk: in estate potrebbe partire per 25 milioni

Sedersi al tavolo e parlarne, provando a capirsi vicendevolmente, è stato il primo passo per trateggiare un’idea di futuro. A Milano, prima della sfida contro il Milan del 2 novembre , il ds della Roma, Frederic Massara, ha avviato i primi colloqui con l’entourage di Dovbyk , lo stesso gruppo di persone che si era occupato del suo trasferimento nella Capitale durante l’estate del 2024. Lontano da occhi indiscreti, le parti hanno iniziato a parlare del destino dell’ucraino, rimasto in sospeso dopo i tentativi di cessione avvenuti nell’ultima sessione e quello scambio con Gimenez naufragato proprio sul gong del mercato. A rappresentare gli interessi del calciatore c’erano Giuffrida, l’intermediario dell’operazione tra la Roma e il Girona, e l’ex portiere giallorosso Antonio Mirante, che collabora con il primo da quando ha appeso gli scarpini al chiodo.

Strategia Dovbyk

È bene chiarire che la Roma non ha messo Dovbyk alla porta, ma anche come non sia pienamente soddisfatta del suo rendimento. A Trigoria non intendono arrivare allo strappo, riconoscendo il valore del calciatore, e a dirla tutta neppure potrebbero permetterselo avendo speso 40 milioni di euro per il suo cartellino. Eppure, che Artem non sia propriamente l’ideale per il gioco di Gasperini si è capito da subito. Nonostante ciò, di occasioni ne ha avute e qualcuna l’ha pure sfruttata; tanto che attualmente, con due reti all’attivo, è il miglior marcatore giallorosso in campionato dietro Soulé. In qualsiasi caso, l’ucraino non è mai stato tolto dal mercato. Soprattutto se la sua partenza dovesse agevolare l’arrivo di un attaccante diverso, con caratteristiche più simili a quelle che il tecnico richiede a un centravanti: più attacco alla profondità, più movimenti tra le linee, più abilità a dialogare con i compagni.

Volontà

Al netto di una serie di motivazioni personali e private, legate perlopiù alla guerra in patria, che non lo hanno fatto vivere sereno e che ancora oggi rappresentano una forma di preoccupazione, Dovbyk a Roma sta bene e vorrebbe restare. La sua famiglia è perfettamente inserita e, per quanto tutti a casa sentano la mancanza di Barcellona, la città in cui viveva quando giocava al Girona e che ha rappresentato una vera e propria isola felice soprattutto per sua moglie, nessuno ha intenzione di andar via prima del previsto. In estate, dopo due stagioni in giallorosso, Dovbyk sarà a bilancio per poco meno di 25 milioni calcolando l’ammortamento: venderlo a questa cifra potrebbe essere più semplice per la Roma. Al tempo stesso, il calciatore avrà chiarito una volta per tutte come voler proseguire la sua carriera. Andare via in prestito è un’opzione che al momento non convince Artem che, alla soglia dei 29 anni, cerca soprattutto stabilità. Per sé stesso, ma anche per i propri cari. Per questo ha detto al suo agente di valutare malvolentieri un trasferimento a gennaio, a prescindere dall’impiego e dalle gerarchie. La Spagna, in ogni caso, è e resterà la sua destinazione preferita.