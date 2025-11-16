Roma, vertice con Dovbyk: in estate potrebbe partire per 25 milioni
Sedersi al tavolo e parlarne, provando a capirsi vicendevolmente, è stato il primo passo per trateggiare un’idea di futuro. A Milano, prima della sfida contro il Milan del 2 novembre, il ds della Roma, Frederic Massara, ha avviato i primi colloqui con l’entourage di Dovbyk, lo stesso gruppo di persone che si era occupato del suo trasferimento nella Capitale durante l’estate del 2024. Lontano da occhi indiscreti, le parti hanno iniziato a parlare del destino dell’ucraino, rimasto in sospeso dopo i tentativi di cessione avvenuti nell’ultima sessione e quello scambio con Gimenez naufragato proprio sul gong del mercato. A rappresentare gli interessi del calciatore c’erano Giuffrida, l’intermediario dell’operazione tra la Roma e il Girona, e l’ex portiere giallorosso Antonio Mirante, che collabora con il primo da quando ha appeso gli scarpini al chiodo.
Strategia Dovbyk
È bene chiarire che la Roma non ha messo Dovbyk alla porta, ma anche come non sia pienamente soddisfatta del suo rendimento. A Trigoria non intendono arrivare allo strappo, riconoscendo il valore del calciatore, e a dirla tutta neppure potrebbero permetterselo avendo speso 40 milioni di euro per il suo cartellino. Eppure, che Artem non sia propriamente l’ideale per il gioco di Gasperini si è capito da subito. Nonostante ciò, di occasioni ne ha avute e qualcuna l’ha pure sfruttata; tanto che attualmente, con due reti all’attivo, è il miglior marcatore giallorosso in campionato dietro Soulé. In qualsiasi caso, l’ucraino non è mai stato tolto dal mercato. Soprattutto se la sua partenza dovesse agevolare l’arrivo di un attaccante diverso, con caratteristiche più simili a quelle che il tecnico richiede a un centravanti: più attacco alla profondità, più movimenti tra le linee, più abilità a dialogare con i compagni.
Volontà
Al netto di una serie di motivazioni personali e private, legate perlopiù alla guerra in patria, che non lo hanno fatto vivere sereno e che ancora oggi rappresentano una forma di preoccupazione, Dovbyk a Roma sta bene e vorrebbe restare. La sua famiglia è perfettamente inserita e, per quanto tutti a casa sentano la mancanza di Barcellona, la città in cui viveva quando giocava al Girona e che ha rappresentato una vera e propria isola felice soprattutto per sua moglie, nessuno ha intenzione di andar via prima del previsto. In estate, dopo due stagioni in giallorosso, Dovbyk sarà a bilancio per poco meno di 25 milioni calcolando l’ammortamento: venderlo a questa cifra potrebbe essere più semplice per la Roma. Al tempo stesso, il calciatore avrà chiarito una volta per tutte come voler proseguire la sua carriera. Andare via in prestito è un’opzione che al momento non convince Artem che, alla soglia dei 29 anni, cerca soprattutto stabilità. Per sé stesso, ma anche per i propri cari. Per questo ha detto al suo agente di valutare malvolentieri un trasferimento a gennaio, a prescindere dall’impiego e dalle gerarchie. La Spagna, in ogni caso, è e resterà la sua destinazione preferita.