Zirkzee, Fabio Silva e Yuri Alberto: Massara ora tratta per la punta

A Trigoria l’albero di Natale è già illuminato da ieri, come da tradizione dell’Immacolata. Le palline, il puntale, le luci che tremolano. Ora mancano i regali, quelli che Massara spera di far trovare a Gasperini tra sedici giorni : qualche ritocco della rosa, ma soprattutto un bel centravanti da scartare. L’immagine del 25 dicembre con un numero 9 piazzato sotto l’albero , oltre a essere logisticamente complicata, rasenta il surreale. Ma un bigliettino regalo con la promessa di vederlo a gennaio sarebbe già un dono preziosissimo per una Roma che segna col contagocce e vive di attese, più che di gol .

Roma, il piano per Zirkzee

La Roma non lo nasconde: il desiderio più grande ha un nome e un sorriso largo così. Joshua Zirkzee. Se potesse, Gasp lo vorrebbe infiocchettato davanti al suo ufficio: un colpo che varrebbe come regalo di Natale, compleanno, Pasqua, Ferragosto e perfino Giorno del Ringraziamento. Anche perché, per un’operazione così, servirebbe il via libera dei Friedkin: un sì pesante, da grandi occasioni. Ma la lista degli ostacoli è lunga. Gli agenti chiedono commissioni altissime, il Manchester United a oggi non vuole sentir parlare di prestito secco e anzi è deciso a monetizzare per reinvestire subito. A complicare il tutto, i Red Devils perderanno Diallo e Mbeumo per la Coppa d’Africa, rischiando di ritrovarsi con un attacco ridotto all’osso per qualche partita. Fine della storia? Neanche per sogno. Massara conosce bene la situazione e soprattutto sa una cosa fondamentale: a Zirkzee la destinazione Roma piace eccome. L’olandese sarebbe pronto a spingere, a parlare, a convincere. E gli agenti, magari, potrebbero accettare di spostare avanti le commissioni. Inserire qualche milione per il prestito aiuterebbe a rompere l’incertezza dello United. Insomma: difficile, sì. Ma non impossibile. E la Roma ci sta lavorando davvero.

Roma, c'è ancora Fabio Silva

Il piano B porta dritto a Fabio Silva. L’attaccante portoghese sta riflettendo seriamente sul futuro al Borussia Dortmund, indipendentemente dai minuti che raccoglierà durante l’assenza di Guirassy per la Coppa d’Africa. Il solo minuto giocato l’altro ieri contro l’Hoffenheim è stato un messaggio chiarissimo: finché c’è il titolare, le porte restano chiuse. E se c’è la possibilità di cambiare aria, tanto vale ascoltarla. La Roma è pronta a bussare con decisione alla porta del Dortmund: prestito ora, obbligo di riscatto in caso di qualificazione alla prossima Champions. Una formula intelligente, la stessa che Massara vorrebbe utilizzare per Zirkzee. E Silva, che in estate aveva aspettato i giallorossi a lungo, gradisce ancora la destinazione. Gasperini lo vede come un jolly prezioso: centravanti o trequartista a sinistra, uno capace di esplodere definitivamente nel suo sistema. Massara osserva, annusa l’aria, si muove in silenzio. Basta un segnale, e la pista può prendere fuoco.

Roma, tutte le opzioni per la punta

Non solo Zirkzee e Silva. La Roma valuta anche Yuri Alberto, centravanti del Corinthians: il club brasiliano è in piena crisi economica, decimo in classifica e con oltre 400 milioni di debiti. Con 30 milioni il giocatore può partire, ma attenzione alla concorrenza europea. Poi ci sono Kalimuendo — che intriga anche il Milan — e Tel, oltre ad Arevalo ed El Mala. Una girandola di nomi che racconta una verità semplice: Massara sta facendo di tutto per trasformarsi in Babbo Natale e consegnare a Gasperini il regalo che può segnare la svolta per la Roma nel nuovo anno.