Roma, Svilar è esploso: ecco quanto vale adesso sul mercato

L’85,2% di salvataggi, record assoluto in Serie A , non è una statistica : è una dichiarazione di dominio . E poi c’è il dato che racconta ancora meglio la sua grandezza: il PSxG , l’ indice che misura quanti gol un portiere “evita” rispetto alle conclusioni pericolose subite . Svilar viaggia a 13,3: significa che, a fronte dei 54 tiri in porta concessi dalla Roma , avrebbe dovuto incassarne quasi 14. Uno a partita. Invece sono solo otto .

Maxi crescita per Svilar

E pensare che questo ragazzo era arrivato praticamente a zero dal Benfica. Ora il suo valore è esploso: cinquanta milioni di euro, il prezzo di partenza anche solo per sedersi al tavolo. Una cifra che fa capire molto. Massara e Gasperini lo sanno bene e non hanno alcuna intenzione di privarsi del portiere del presente e del futuro. Ma è inevitabile che un profilo così, implacabile tra i pali e già leader nello spogliatoio, calamiti le attenzioni delle grandi d’Europa pronte a rinnovare la propria porta

Svilar tra i grandi

A Roma, però, nessuno vuole sentirne parlare. I tifosi lo hanno già accolto nel pantheon dei portieri da venerare: Masetti, Tancredi, Cervone, Konsel, Szczesny, Alisson. Per molti l’ultimo fu proprio il brasiliano. Fino a Svilar. Fino a questo gigante serbo-belga che ha ridato alla città quella sensazione antica di sicurezza, di affidamento, di orgoglio. Lui, Mile, prende tutto con calma e ambizione insieme. Gli interessa solo continuare sulla stessa strada, quella costruita con la fatica silenziosa degli allenamenti, con la pazienza di chi ha saputo rialzarsi dopo un inizio di carriera in ombra. Ora che è esploso, non vuole più fermarsi: vuole vincere con la Roma, vuole diventare il miglior portiere del mondo, vuole giocare sui palcoscenici più grandi d’Europa e far brillare la squadra che chiama famiglia, la città che chiama casa.