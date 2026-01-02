Amorim spiazza la Roma su Zirkzee: "Nessun giocatore mi ha chiesto di andare via"

MANCHESTER (INGHILTERRA) - Antivigilia di campionato per il Manchester United . I ' Red Devils ' sono infatti attesi dalla sfida di Elland Road contro il Leeds , in programma domenica 4 gennaio (ore 13:30) e valido per la 20esima giornata di Premier League , la prima del girone di ritorno. Il tecnico dei mancuniani, Ruben Amorim , ha presentato in conferenza stampa la partita con i 'Peacocks'. Tanti i temi toccati dall'allenatore portoghese: dalla situazione infortunati in casa United - "Non credo nessuno guarirà" - alla delicata sfida con il Leeds di mister Farke , reduci dal pari maturato ad Anfield contro il Liverpool , fino al calciomercato .

Amorim gela la Roma su Zirkzee: "Nessun giocatore mi ha chiesto di andare via"

"Calciomercato di gennaio in entrata? Non cambierà la nostra squadra in modo profondo", assicura Amorim. "Non stiamo parlando di cambiamenti nella rosa. Siamo vicini tanto alla qualificazione alla Champions League quanto al 18° posto e dobbiamo concentrarci sulla prossima partita, solo su quella. Il nostro obiettivo è vincere". Sul mercato in uscita invece, Amorim smentisce categoricamente la possibilità di cessioni imminenti. Una su tutte quella di Joshua Zirkzee, obiettivo della Roma per rinforzare il reparto offensivo di Gasperini. "Se ci sono giocatori che hanno chiesto la cessione? No, nessuno me l'ha chiesto", rivela Amorim che poi aggiunge: "Non mi aspetto di certo che vengano da me a chiedermela".