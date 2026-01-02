Corriere dello Sport.it
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Corriere dello Sport.it
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale
Corriere dello Sport.it
venerdì 2 gennaio 2026
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Contenuti plus
Live
Corriere dello Sport.it
Live
ABBONATI ORA
Leggi il giornale

Amorim spiazza la Roma su Zirkzee: "Nessun giocatore mi ha chiesto di andare via"

La rivelazione dell'allenatore del Manchester United in conferenza stampa sul futuro dell'olandese, nel mirino dei giallorossi per il mercato di gennaio: i dettagli
2 min
TagszirkzeeAmorimRoma

MANCHESTER (INGHILTERRA) - Antivigilia di campionato per il Manchester United. I 'Red Devils' sono infatti attesi dalla sfida di Elland Road contro il Leeds, in programma domenica 4 gennaio (ore 13:30) e valido per la 20esima giornata di Premier League, la prima del girone di ritorno. Il tecnico dei mancuniani, Ruben Amorim, ha presentato in conferenza stampa la partita con i 'Peacocks'. Tanti i temi toccati dall'allenatore portoghese: dalla situazione infortunati in casa United - "Non credo nessuno guarirà" - alla delicata sfida con il Leeds di mister Farke, reduci dal pari maturato ad Anfield contro il Liverpool, fino al calciomercato.

Amorim gela la Roma su Zirkzee: "Nessun giocatore mi ha chiesto di andare via"

"Calciomercato di gennaio in entrata? Non cambierà la nostra squadra in modo profondo", assicura Amorim. "Non stiamo parlando di cambiamenti nella rosa. Siamo vicini tanto alla qualificazione alla Champions League quanto al 18° posto e dobbiamo concentrarci sulla prossima partita, solo su quella. Il nostro obiettivo è vincere". Sul mercato in uscita invece, Amorim smentisce categoricamente la possibilità di cessioni imminenti. Una su tutte quella di Joshua Zirkzee, obiettivo della Roma per rinforzare il reparto offensivo di Gasperini. "Se ci sono giocatori che hanno chiesto la cessione? No, nessuno me l'ha chiesto", rivela Amorim che poi aggiunge: "Non mi aspetto di certo che vengano da me a chiedermela".

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Calciomercato Roma

Da non perdere

Roma, non solo la puntaUfficiale, parte il calciomercato

Unisciti alla Community

Accedi o registrati per dire la tua sugli argomenti che più ti interessano e vivere tutti i servizi di Corriere dello Sport–STADIO". Completa il tuo profilo per essere sempre aggiornato su notizie, eventi, offerte e tutto ciò che fa vibrare il mondo dello sport.

ACCEDI

Utilizza il tuo account social o inserisci le credenziali scelte

oppure

Non hai ancora un account? Registrati

o entra con DISQUS