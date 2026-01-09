Raspadori, oggi è il giorno. Soldi, documenti, telefonate, tutto quello che può succedere

Roma, Raspadori in chiusura

Il piccolo trolley da trasferta, quello sì, è già pronto per essere chiuso. Quello grande, da 23 chili, invece, sembra destinato a prendere la via di Fiumicino. Perché il trasferimento di Raspadori alla Roma non è mai stato così vicino. Al Fulvio Bernardini domina un cauto ma palpabile ottimismo, mentre Massara ha ormai la sensazione concreta di avere il giocatore in pugno. Le riunioni si sono susseguite senza sosta: ieri il vertice di mercato con Gasperini, Ranieri e Ryan Friedkin, prima ancora l’incontro con l’entourage del calciatore e le call con l’Atletico Madrid per limare gli ultimi dettagli. La struttura dell’operazione è chiara: prestito oneroso da 2,5 milioni, con diritto di riscatto fissato a 19 milioni più bonus. Una “penale” da versare agli spagnoli in caso di mancato acquisto. Un’operazione in ogni caso conveniente e che potrebbe consentire ai colchoneros di rientrare dell’investimento fatto la scorsa estate, quando Simeone lo convinse a lasciare Napoli. Proprio il Napoli che, negli ultimi giorni, ha provato a riaprire il discorso per riportarlo “a casa”, offrendo a Conte una soluzione già pronta e conosciuta. Ma il tempo, nel calciomercato, è tutto. E questa volta sembra essere scaduto.