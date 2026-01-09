Corriere dello Sport.it
venerdì 9 gennaio 2026
Roma, nuovi contatti per Dragusin: Massara prova a convincere il Tottenham sulla formula

I giallorossi mettono nel mirino l'ex difensore di Juve e Genoa: la situazione
Giorgio Marota
2 min
TagsRomaDragusin

Radu Dragusin è il nuovo candidato forte per la difesa della Roma. La trattativa che il ds Massara aveva accennato nelle scorse settimane, facendo poco più che un sondaggio con il Tottenham, nelle ultime ore ha ripreso vigore grazie a una serie di contatti con gli agenti del romeno. Il tecnico Gasperini, infatti, avrebbe chiesto anche di non sottovalutare l’emergenza nel pacchetto arretrato. A Lecce ha potuto schierare solo due centrali (entrambi riserve) e in generale ha 5 calciatori per 3 posti con uno, Ghilardi, che potrebbe fare valigie per accumulare esperienza in un club di media fascia della Serie A. Gli Spurs si sono detti disponibile a favorire l’uscita dell’ex Juve e Genoa, che piace pure alla Fiorentina, ma gli inglesi preferirebbero in ogni caso monetizzare, evitando prestiti nonostante il calciatore sia appena rientrato da un infortunio al crociato. La Roma, viceversa, vorrebbe concludere un’operazione low-cost, inserendo magari un diritto di acquisto a giugno. Il cartellino è valutato 15 milioni.

Roma, le alternative a Dragusin

Jayden Oosterwolde del Fenerbahçe resta un’alternativa molto valida e i turchi, a differenza degli inglesi, hanno già aperto al diritto di riscatto. La Roma continua a seguire pure Alex Disasi, che il Chelsea ha pagato 45 milioni (dal Monaco) due anni e mezzo fa ma che oggi cerca di piazzare anche temporaneamente.

