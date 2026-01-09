Corriere dello Sport.it
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Corriere dello Sport.it
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale
Corriere dello Sport.it
venerdì 9 gennaio 2026
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Contenuti plus
Live
Corriere dello Sport.it
Live
ABBONATI ORA
Leggi il giornale

Perché El Aynaoui in Coppa d'Africa può liberare Zirkzee alla Roma: il retroscena

Gli intrecci del calciomercato passano dalla sfida tra Camerun e Marocco: tutti i dettagli
Jacopo Aliprandi
1 min
TagsRomaEl Aynaouizirkzee

La sfida di oggi tra Camerun e Marocco non vale solo l’accesso ai quarti di Coppa d’Africa, ma rappresenta un crocevia fondamentale per il mercato della Roma. Comunque vada, per Gasperini si prospettano buone notizie. Se il Marocco venisse eliminato, El Aynaoui farebbe immediato rientro a Trigoria; viceversa, l’uscita del Camerun avvicinerebbe Zirkzee alla Capitale. 

Roma, pressing su Zirkzee  

Il ritorno di Mbeumo allo United, infatti, sbloccherebbe la partenza dell’olandese. La situazione è fluida: nuovi contatti tra Massara e l’agente del giocatore confermano che la pista è rovente. Il dialogo con i Red Devils prosegue serrato, con l’obiettivo di chiudere in fretta e regalare a Gasperini il rinforzo offensivo atteso.  

 

 

 

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Calciomercato Roma

Da non perdere

La Fiorentina ha il sì di BaldanziNapoli, non solo Dovbyk

Unisciti alla Community

Accedi o registrati per dire la tua sugli argomenti che più ti interessano e vivere tutti i servizi di Corriere dello Sport–STADIO". Completa il tuo profilo per essere sempre aggiornato su notizie, eventi, offerte e tutto ciò che fa vibrare il mondo dello sport.

ACCEDI

Utilizza il tuo account social o inserisci le credenziali scelte

oppure

Non hai ancora un account? Registrati

o entra con DISQUS