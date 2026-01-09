Perché El Aynaoui in Coppa d'Africa può liberare Zirkzee alla Roma: il retroscena
La sfida di oggi tra Camerun e Marocco non vale solo l’accesso ai quarti di Coppa d’Africa, ma rappresenta un crocevia fondamentale per il mercato della Roma. Comunque vada, per Gasperini si prospettano buone notizie. Se il Marocco venisse eliminato, El Aynaoui farebbe immediato rientro a Trigoria; viceversa, l’uscita del Camerun avvicinerebbe Zirkzee alla Capitale.
Roma, pressing su Zirkzee
Il ritorno di Mbeumo allo United, infatti, sbloccherebbe la partenza dell’olandese. La situazione è fluida: nuovi contatti tra Massara e l’agente del giocatore confermano che la pista è rovente. Il dialogo con i Red Devils prosegue serrato, con l’obiettivo di chiudere in fretta e regalare a Gasperini il rinforzo offensivo atteso.