Perché El Aynaoui in Coppa d'Africa può liberare Zirkzee alla Roma: il retroscena

La sfida di oggi tra Camerun e Marocco non vale solo l’accesso ai quarti di Coppa d’Africa , ma rappresenta un crocevia fondamentale per il mercato della Roma . Comunque vada, per Gasperini si prospettano buone notizie. Se il Marocco venisse eliminato, El Aynaoui farebbe immediato rientro a Trigoria; viceversa, l’uscita del Camerun avvicinerebbe Zirkzee alla Capitale.

Roma, pressing su Zirkzee

Il ritorno di Mbeumo allo United, infatti, sbloccherebbe la partenza dell’olandese. La situazione è fluida: nuovi contatti tra Massara e l’agente del giocatore confermano che la pista è rovente. Il dialogo con i Red Devils prosegue serrato, con l’obiettivo di chiudere in fretta e regalare a Gasperini il rinforzo offensivo atteso.