Zirkzee scatenato sui social: che festa per la vittoria dello United nel derby! La Roma osserva...
MANCHESTER (INGHILTERRA) - Festa grande a Manchester, sponda 'Red Devils', per la vittoria nel derby con il City di Guardiola. Tre punti di importanza capitale per Michael Carrick che, alla prima sulla panchina dello United, non sbaglia. Chi ha celebrato il trionfo nella stracittadina è Joshua Zirkzee: l'olandese, obiettivo di mercato della Roma e al centro di continue voci extracampo, non è sceso in campo a causa di un infortunio muscolare ma si è lasciato andare, sui social, alla gioia più sfrenata.
Zirkzee, che festa sui social per la vittoria dello United!
Dopo la stracittadina disputata ieri (sabato 17 gennaio) a Old Trafford, l'ex giocatore del Bologna ha festeggiato la conquista dei tre punti pubblicando un'immagine festante dei suoi compagni, con tanto di colorita didascalia: "Andiamo c***o!", per poi fare i complimenti a Casemiro, definito "Crack!". Infine Zirkzee ha condiviso l'immagine dell'esultanza in tribuna dell'ex Juve Matthijs De Ligt e del terzo portiere dello United, Tom Heaton. Il trasporto con il quale l'olandese ha celebrato la conquista dei tre punti nel derby non lascerebbe presagire un addio imminente dello stesso Joshua direzione Trigoria. In questo specifico scenario la Roma osserva con attenzione, in attesa di un nuovo segnale che possa sbloccare la trattativa.