Zirkzee scatenato sui social: che festa per la vittoria dello United nel derby! La Roma osserva...

MANCHESTER (INGHILTERRA) - Festa grande a Manchester, sponda 'Red Devils', per la vittoria nel derby con il City di Guardiola. Tre punti di importanza capitale per Michael Carrick che, alla prima sulla panchina dello United, non sbaglia. Chi ha celebrato il trionfo nella stracittadina è Joshua Zirkzee: l'olandese, obiettivo di mercato della Roma e al centro di continue voci extracampo, non è sceso in campo a causa di un infortunio muscolare ma si è lasciato andare, sui social, alla gioia più sfrenata.