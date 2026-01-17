Mistero Zirkzee. Spunta un video inedito in cui zoppica, i tifosi: "Perché il Manchester nasconde?"

La situazione legata a Joshua Zirkzee diventa sempre più un mistero . L'attaccante ex Bologna è da settimane uno dei possibili obiettivi della Roma , come possibile rinforzo per il reparto offensivo dopo l'infortunio di Dovbyk . Un possibile 'indizio' sulla volontà del Manchester United era stato lanciato dalla mancata convocazione per il derby contro il City , con Zirkzee neanche in panchina . Una notizia presa come un possibile ' assist ' alla Roma, ma che assume tutto un altro significato dopo che un video legato all'attaccante è diventato virale sui social.

Roma, mistero Zirkzee: spunta un video in cui zoppica

In queste ore, infatti, sta rimbalzando sul web un video che vede Zirkzee zoppicare dopo la sfida di FA Cup contro il Brighton (11 gennaio). Le immagini, riprese da un tifoso all'esterno dello stadio, mostrano l'attaccante olandese in evidente difficoltà a camminare. Lo United non ha mai rilasciato nessun comunicato sulle condizioni di Zirkzee, limitandosi a pubblicare la lista dei convocati di Michael Carrick senza il suo nome, senza dare nessuna spiegazione. Una situazione che lascia perplessi sia i tifosi dei Red Devils, sia quelli giallorossi: "Perché vogliono nascondere questa cosa?", è la domanda più frequente sotto al video, con alcuni che azzardano la volontà dello United di nascondere questo problema alla Roma, proprio in ottica mercato.