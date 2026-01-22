Roma, dal rientro di Angelino a tutte le novità sul mercato in attacco: Massara dice tutto. E sui giovani...

ROMA - È una Roma divisa tra campo e calciomercato in questi giorni di gennaio e di possibili nuovi arrivi, prima del match di Europa League contro lo Stoccarda all'Olimpico , è stato il direttore sportivo giallorosso Frederic Massara.

Massara sul mercato della Roma e su Angelino

"Stiamo valutando se ci saranno altre opportunità per migliorare l'organico, magari dando priorità alla zona offensiva - ha detto Massara ai 'microfoni di 'Sky Sport' -. Sono già arrivati Malen e Vaz, se ci dovessero essere opportunità le valuteremo". Così su Angelino, che sembra pronto al rientro dopo un lungo stop per infortunio: "Sta meglio e siamo fiduciosi di recuperarlo il prima possibile. La cosa buona è che è tornato in gruppo e sta migliorando".

Il direttore sportivo giallorosso 'blinda' Pisilli

Massara ha poi parlato di Pisilli, per il quale è ormai esclusa una partenza in questo mercato di gennaio: "Contiamo molto sui nostri giovani. Pisilli lo è ma ha già 50 partite con la maglia della Roma e sappiamo di poter contare su di lui. Nelle ultime partite si è ritagliato dello spazio - ha sottolineato il direttore sportivo giallorosso - e sarà importante per il resto della stagione".