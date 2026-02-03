Roma da record sul mercato invernale, mai speso così tanto: e Zaragoza è già pronto

ROMA - Il gong della chiusura del mercato invernale non è mai stato così dolce. La Roma ha terminato questa sessione con un ultimo colpo, ma anche con un messaggio forte, chiarissimo. L’ultimo innesto in attacco, insieme a Malen, Vaz e Venturino , è una dichiarazione d’intenti che non ammette interpretazioni: la Roma punta dritta alla Champions, anche dopo la sconfitta contro l’Udinese. E lo fa affidandosi anche a una scommessa che accende la fantasia e alimenta i sogni: Bryan “Papu” Zaragoza .

La prima giornata da romanista

Sbarcato nella notte tra domenica e lunedì, qualche ora in albergo e poi via, al Campus Biomedico, per i test di idoneità sportiva. Nessuna pausa, nessuna distrazione: Bryan ha capito subito che qui si corre. Poi il Fulvio Bernardini, la firma, le prime strette di mano, i primi sguardi curiosi. E che primo impatto con Dybala, Koné, Dovbyk, El Shaarawy, gli infortunati alle prese con le terapie. Non proprio un ingresso in punta di piedi. Dietro l’operazione c’è il lavoro di Massara, che domenica ha chiuso con il Bayern Monaco: prestito da 3 milioni (girati al Celta Vigo come indennizzo per l’interruzione del prestito) più diritto di riscatto a 13 milioni. Che diventerà obbligo in caso di qualificazione alla Champions o all’Europa League e con il 50% di presenze da almeno 45 minuti. Tradotto: la Roma scommette forte su di lui. E lega il suo futuro a quello della squadra.

Zaragoza punta il Cagliari

A Trigoria non è un mistero: tanti, guardandolo, rivedono il Papu Gomez per caratteristiche fisiche e tecniche. Fascia sinistra, accentramento, destro che può accendersi da un momento all’altro. Dribbling stretti, scatti, inserimenti, assist e gol. Caos organizzato, quello che Gasperini ama e pretende. E proprio Gasp è uno dei grandi motivi che hanno spinto tanti giocatori a sposare il progetto Roma. È l’allenatore che tutti volevano, quello che promette crescita ed esplosione, come già visto con tanti al Genoa e all’Atalanta. Zaragoza non vede l’ora di lavorare con lui. E oggi scenderà subito in campo al Fulvio Bernardini per iniziare a sudare. Obiettivo chiaro: farsi trovare pronto già per lunedì contro il Cagliari. Vuole un’occasione. Subito. Vuole incidere all’Olimpico, quello stadio che presto chiamerà casa. Vuole diventare, senza giri di parole, il nuovo Papu di Gasp. "Ho tanta voglia di conoscere tutto ciò che c’è intorno alla squadra, ai suoi tifosi, alla città, ma sopratutto di dimostrare le mie qualità a tutti i tifosi di questo grande club", ha scritto sui social.

Mercato da record

Ma il colpo Zaragoza è anche la punta dell’iceberg di un inverno mai visto. Dopo Venturino, Vaz e Malen, ecco un altro tassello offensivo. Quattro attaccanti a gennaio: non era mai successo nella storia della Roma. Mai. E il conto lievita: tra acquisti a titolo definitivo, prestiti e riscatti, si arriva a 75 milioni di euro. Una cifra monstre, da record assoluto per il mercato invernale giallorosso. Investimento pesante, ambizione pesante dei Friedkin (che hanno già messo in conto una multa di 4,2 milioni per il FFP del 2024-2025). Adesso la palla passa al campo. Gasperini ha armi, scelte, soluzioni. E un Papu in più. E la Roma ha di nuovo il diritto di sognare in grande.