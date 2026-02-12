Wesley, il tesoro della Roma: il City in pressing, ma è blindato

Ma, più dei freddi numeri, fa impressione il suo adattamento immediato alla dimensione europea. Wesley ha avuto un impatto devastante, diventando immediatamente un titolarissimo della Roma . Gasperini lo conosceva da tempo, lo voleva all' Atalanta , ma è riuscito solo la scorsa estate a lavorarci insieme. Era indisciplinato. Correva, certo, ma a volte a vuoto. Adesso invece è una macchina radiocomandata . Fa le cose giuste al momento giusto, al netto di qualche errore tecnico che passa in secondo piano . Traduzione: nel giro di pochi mesi è diventato l'esterno dei sogni dell'allenatore, che punta fortissimo sulle pedine a tutta fascia . In campo, poi, Wesley dà tutto sia quando gioca a destra , ma anche e soprattutto quando occupa la casella di sinistra , dove si è immerso senza contraccolpi. Questo aspetto conta più di ogni altra cosa.

Wesley contro il Napoli

Dopo aver annullato Palestra e aver incassato i complimenti di Gasperini («Wesley è un nazionale brasiliano, è forte, ha già una dimensione internazionale»), il terzino ora deve superare l'esame Napoli versione Maradona. Sfiderà con ogni probabilità Politano nell'uno contro uno, ma se la vedrà anche con Vergara, il ragazzino rivelazione di Conte. Piccolo dettaglio, che forse sfugge ai più: Wesley e Vergara sono coetanei essendo nati entrambi nel 2003. Anzi, l'azzurro è più grande di otto mesi. Spesso ci si dimentica che ha solo 22 anni, che nel periodo della pandemia faceva il parcheggiatore nel ristorante dove lavorava la madre. Questo significa che ha ancora ampi margini di miglioramento. È un terreno inesplorato il futuro. Ma Wesley ha le idee chiarissime: vuole diventare il nuovo Cafu, il connazionale che ha vinto lo scudetto con la Roma e indossato la fascia di capitano del Brasile.