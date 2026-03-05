Da Wesley a N'Dicka, quante squadre sui big della Roma: quali offerte possono arrivare e tutte le cifre

ROMA - Forse non avranno ancora i superpoteri, ma il loro talento vale di sicuro delle superplusvalenze . I fantastici quattro la Roma li ha già in casa: Wesley , l’uomo che fa su e giù per la fascia, ha un’elasticità sovrumana che somiglia a quella di Mister Fantastic, Matias Soulé avrebbe invece il dono dell’invisibilità per eludere le marcature degli avversari, mentre Evan N’Dicka , come la torcia umana, sembra in grado di incendiarsi quando marca stretto gli avversari. E poi c’è Manu Koné , alias “La Cosa”, l’uomo che possiede una forza tale da apparire indistruttibile nei corpo a corpo. La famiglia Marvel è lo zoccolo duro di Gasp : sono i calciatori con più valore all’interno della rosa senza considerare l’incedibile Svilar , inevitabilmente i primi a finire nel mirino delle squadre di primissima fascia che in estate vorranno rinforzare difesa, centrocampo e attacco.

Roma, questione di interessi

Qualche rumors circola già: il Manchester City vorrebbe migliorare le corsie con l’inarrestabile Wesley, 4 gol e 2 assist in stagione, calciatore in grado di interpretare il ruolo del terzino con l’abnegazione dei grandi maestri della difesa ma soprattutto di spingere in attacco con l’intensità e la forza di un’ala. Al Borussia Dortmund piace invece Soulé, in questo momento fermo per i problemi legati alla pubalgia ma capace di trascinare la Roma nella prima parte di stagione con 7 reti e altri 7 passaggi vincenti serviti ai compagni. Chi cerca muscoli in mezzo al campo, poi, non può che pensare a uno come Koné: il mediano, vicino all’Inter la scorsa estate e sondato da Juve e Milan in passato, sta vivendo la stagione della consacrazione dopo l’exploit del 2024-25. La Roma lo ha pagato 18 milioni, oggi vale più di 50; come Wesley e Soulé, che di fatto hanno raddoppiato il loro valore. Tornando al francese, il Psg avrebbe già preso molte informazioni sul suo conto, redigendo un accurato reportage su pregi (tanti) e difetti (giusto uno: la precisione del tiro) di SuperManu, che guarda con interesse anche alla Premier. In Bundesliga invece non hanno mai dimenticato N’Dicka: la Roma lo ha prelevato a parametro zero dall’Eintracht nel 2023 e oggi le sue tracce sono seguite dal Bayern. Visto l’acquisto low cost, in questo caso la prospettiva di una cessione per una cifra vicina ai 40 milioni è abbastanza allettante. Dopo anni senza cessioni dolorose - l’ultimo vero colpo in uscita risale all’affare Alisson-Liverpool per 72,5 milioni - la Roma vuole continuare a fare muro come tradizione di Friedkin in tutti questi suoi anni alla guida del club, ma inevitabilmente potrebbe trovarsi costretta a realizzare una plusvalenza top se non dovesse centrare la qualificazione in Champions. Il club deve rispettare ancora il settlement agreement con l’Uefa, i conti però sono sempre più in regola anche grazie alla politica di sostenibilità di Dan: da una parte il monte ingaggi da erodere, dall’altra l’intenzione di investire solo per i giovani. Oggi è impossibile definire quanti euro in plusvalenze saranno necessari al 30 giugno: le entrate commerciali legate a sponsor e a eventi come il centenario, ma soprattutto gli incassi Uefa da questa stagione e il quarto posto che spalancherebbe le porte del paradiso dei ricavi, determineranno il futuro. Se poi fare cassa diventasse una necessità impellente e inevitabile, resterebbe il tesoretto dei fantastici quattro.