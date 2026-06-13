Malen chiama Summerville alla Roma: grande intesa nell'Olanda, Ryan Friedkin in contatto con il West Ham

Un grande giocatore immagina autostrade dove altri, forse, intravedono a malapena un sentiero. La massima di Vujadin Boskov applicata a questa nazionale olandese, certamente non spumeggiante ma candidata ad andare lontano in America, conduce sul percorso di Crysencio Summerville , l’ala offensiva che il ct Koeman ha convocato per la prima volta proprio in occasione dei Mondiali e che senza troppe remore ha lanciato come titolare nelle ultime due amichevoli contro Algeria e Uzbekistan. Lo pensano in molti all’interno del gruppo oranje: questo ragazzo ha qualcosa di speciale. Il primo sostenitore della teoria è Donny Malen , secondo il quale «ha dribbling incredibili e capacità di vedere quel tipo di giocate filtranti che servono al centravanti». Nelle ore che precedono il debutto iridato di domani con il Giappone, il bomber della Roma avrebbe parlato al collega dell’importanza di replicare la loro magica intesa sotto i riflettori dell’Olimpico e nella stagione che riporterà la Champions nella Capitale, anche per il bene della nazionale stessa. «Vieni da noi, che ci divertiamo!» il messaggio del goleador capace di realizzare 14 gol in 18 presenze di Serie A.

Summerville non è un nome nuovo

Summerville sul taccuino della Roma ci era già finito nell’estate del 2024, reduce da una stagione esaltante in Championship con il Leeds. Ecco, quel campionato che ha già dominato non vorrebbe ovviamente ri-frequentarlo col West Ham, appena retrocesso. Per questa ragione il talento di Rotterdam ha già fatto le valigie e gli hammers hanno iniziato a valutare un addio: fare cassa sarà un’esigenza. Nei giorni di quei sondaggi - in panchina c’era De Rossi - i giallorossi decisero poi di virare su Soulé, proprio il calciatore che oggi potrebbe far spazio davanti a Summerville. Le trame del destino, come si dice, sono sempre così imprevedibili. Un tentativo per l’ala sinistra, ventiquattrenne valutato 40 milioni, verrà fatto. Gasperini già sogna di creare un attacco con i due olandesi più Greenwood, più Dybala, Pellegrini e sì, pure con Soulé. Perché gli attaccanti a lui non bastano mai e all’idea di tenere tutti - rinforzando la rosa senza sacrifici - ancora non ha rinunciato. Dicevamo del prezzo: la Roma sarebbe pronta ad offrire 30, questa almeno l’indicazione arrivata dal primo colloquio tra Ryan Friedkin e i dirigenti del club inglese.

La possibile operazione

È così che la triangolazione prende forma: l’opera di convincimento di Malen da una parte, i dialoghi alle più alte sfere societarie dall’altra. In queste ore, a proposito di sondaggi, si sarebbe interessato a Summerville persino il Psg. Certamente la Roma non potrebbe competere con il club campione d’Europa né in termini economici né sotto il profilo dell’appeal; eppure il buon Crysencio due conti dovrà pur farseli, in particolare sul minutaggio che il suo prossimo club potrà garantirgli per permettergli di continuare a crescere. A Trigoria, nel frattempo, non mollano le varie piste battute fin qui: da Alajbegovic, con il quale proseguono i contatti, a Nusa, senza dimenticare Brandt, prossimo allo svincolo, anche lui molto vicino a Malen; insieme al Dortmund hanno fatto faville con 73 gol e 62 assist in tre anni e mezzo. Dev’essere un’abitudine dei grandi bomber quella di tentare di rimettersi accanto quei calciatori che hanno saputo capirli e valorizzarli.