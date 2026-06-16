Greenwood alla Roma, ci siamo: c’è l’accordo sull’ingaggio. E spunta un nome nuovo per la fascia…

La Roma accelera, studia le mosse e prepara il terreno per quello che resta uno degli obiettivi più ambiziosi di questo mercato. Mason Greenwood continua ad aspettare i giallorossi e, nel frattempo, chi lavora per lui si è già mosso per costruire le basi dell’intesa economica con il club di Trigoria. Il dialogo tra le parti è avviato e l’idea è chiara: un contratto strutturato con un ingaggio progressivo, destinato a crescere stagione dopo stagione. Greenwood partirebbe da 4,5 milioni di euro più bonus, alcuni dei quali facilmente raggiungibili, per poi arrivare negli anni a cifre da autentico top player. Una formula che la Roma - prossima all’offerta al Marsiglia - ha già sperimentato in passato e che sembra destinata a diventare sempre più centrale nella strategia societaria, soprattutto per mantenere sotto controllo il monte stipendi senza rinunciare ad attrarre profili di altissimo livello. In questo senso, le riduzioni degli ingaggi di Dybala e Pellegrini aprono spazi importanti. Margini economici che consentono alla dirigenza di progettare un investimento significativo sull’attaccante inglese, considerato uno dei profili più adatti al calcio che Gasperini ha in mente per il futuro giallorosso.