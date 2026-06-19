Corriere dello Sport.it
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Corriere dello Sport.it
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale
Corriere dello Sport.it
venerdì 19 giugno 2026
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Contenuti plus
Live
Corriere dello Sport.it
Live
ABBONATI ORA
Leggi il giornale

Roma, Baldanzi ceduto al Genoa: la formula e il comunicato ufficiale

Il giovane continuerà con De Rossi dopo il prestito di gennaio. Il giocatore: "Qui ambiente giusto per crescere"
3 min
TagsRomaBaldanziGenoa

Tommaso Baldanzi non vestirà più la maglia della Roma. Il club giallorosso ha infatti ufficializzato la cessione dell'esterno offensivo al Genoa, squadra nella quale si era trasferito in prestito lo scorso gennaio. L'operazione è stata definita con la formula del prestito con obbligo di riscatto, consentendo così al club rossoblù di assicurarsi a titolo definitivo il classe 2003 al termine della stagione.

Il comunicato della Roma su Baldanzi

L’ufficialità è arrivata con un comunicato del club giallorosso: “L’AS Roma comunica di avere trovato l'accordo con il Genoa CFC per la cessione di Tommaso Baldanzi. L'operazione si conclude con la formula del prestito con obbligo di riscatto. Baldanzi ha collezionato 69 presenze e 3 gol in giallorosso. E nel gennaio 2026 era già passato al Genoa a titolo temporaneo. In bocca al lupo per il futuro, Tommaso!”.

Le parole del giocatore e il comunicato Genoa

A confermare la fiducia nel giocatore è stato anche il Genoa, che ha annunciato il ritorno di Baldanzi sottolineando il peso avuto nella seconda parte della scorsa stagione. Lo Chief of Football del Genoa, Diego Lopez ha spiegato così la scelta: "Le squadre competitive che aspirano a migliorare hanno giocatori di qualità che conoscono il campionato in cui giocano. Tommaso rappresenta la nostra ambizione di migliorare stagione dopo stagione". Grande entusiasmo anche nelle parole dello stesso Baldanzi: "Sono felicissimo di poter proseguire l'avventura con la maglia del Grifone, non vedo l'ora di ricominciare con questi colori. Sento di poter dare e so di dover dimostrare ancora molto ai tifosi rossoblù, che mi hanno fatto sentire a casa fin dal primo giorno qui a Genova. Qui ho capito di essere nell'ambiente giusto per il mio percorso di crescita, in costante sintonia e sinergia con tifoseria, allenatore e dirigenza. Sono orgoglioso di far parte di questa famiglia".

 

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Calciomercato Roma

Da non perdere

Nuovo stadio Roma, l’iter decolla con DybalaIl punto sulle firme dei nuovi contratti

Unisciti alla Community

Accedi o registrati per dire la tua sugli argomenti che più ti interessano e vivere tutti i servizi di Corriere dello Sport–STADIO". Completa il tuo profilo per essere sempre aggiornato su notizie, eventi, offerte e tutto ciò che fa vibrare il mondo dello sport.

ACCEDI

Utilizza il tuo account social o inserisci le credenziali scelte

oppure

Non hai ancora un account? Registrati

o entra con DISQUS