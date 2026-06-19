Roma, Baldanzi ceduto al Genoa: la formula e il comunicato ufficiale

Tommaso Baldanzi non vestirà più la maglia della Roma . Il club giallorosso ha infatti ufficializzato la cessione dell'esterno offensivo al Genoa, squadra nella quale si era trasferito in prestito lo scorso gennaio . L'operazione è stata definita con la formula del prestito con obbligo di riscatto , consentendo così al club rossoblù di assicurarsi a titolo definitivo il classe 2003 al termine della stagione.

Il comunicato della Roma su Baldanzi

L’ufficialità è arrivata con un comunicato del club giallorosso: “L’AS Roma comunica di avere trovato l'accordo con il Genoa CFC per la cessione di Tommaso Baldanzi. L'operazione si conclude con la formula del prestito con obbligo di riscatto. Baldanzi ha collezionato 69 presenze e 3 gol in giallorosso. E nel gennaio 2026 era già passato al Genoa a titolo temporaneo. In bocca al lupo per il futuro, Tommaso!”.

Le parole del giocatore e il comunicato Genoa

A confermare la fiducia nel giocatore è stato anche il Genoa, che ha annunciato il ritorno di Baldanzi sottolineando il peso avuto nella seconda parte della scorsa stagione. Lo Chief of Football del Genoa, Diego Lopez ha spiegato così la scelta: "Le squadre competitive che aspirano a migliorare hanno giocatori di qualità che conoscono il campionato in cui giocano. Tommaso rappresenta la nostra ambizione di migliorare stagione dopo stagione". Grande entusiasmo anche nelle parole dello stesso Baldanzi: "Sono felicissimo di poter proseguire l'avventura con la maglia del Grifone, non vedo l'ora di ricominciare con questi colori. Sento di poter dare e so di dover dimostrare ancora molto ai tifosi rossoblù, che mi hanno fatto sentire a casa fin dal primo giorno qui a Genova. Qui ho capito di essere nell'ambiente giusto per il mio percorso di crescita, in costante sintonia e sinergia con tifoseria, allenatore e dirigenza. Sono orgoglioso di far parte di questa famiglia".