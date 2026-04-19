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De Rossi esalta il Genoa: "Mi sento tanto felice". Poi il consiglio a Baldanzi

Le dichiarazioni del tecnico dei rossoblù dopo la vittoria sul Pisa
2 min
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Intervenuto in conferenza al termine Pisa-Genoa, Daniele De Rossi ha fatto il punto sulla situazione della sua squadra, soffermandosi soprattutto sulla corsa salvezza e sul momento vissuto dal gruppo. Il tecnico non ha nascosto una certa fiducia sul raggiungimento dell’obiettivo: Siamo virtualmente salvi, si. Sarebbe ipocriti dire il contrario. Sarebbe una tragedia sportiva se ciò non dovesse accadere. Certo, dobbiamo continuare a onorare la maglia e a fare punti”.

 

De Rossi, il commento dopo Pisa-Genoa

De Rossi ha poi sottolineato il clima positivo che si respira all’interno della squadra, senza però dimenticare le difficoltà affrontate nel corso della stagione: Mi sento tanto felice del posto dove sono e dell’umore che ci circonda. È stata fatta una buona mezza stagione. Questa situazione non ci deve far dimenticare che è stato complicato. Abbiamo fatto tanti punti”.

Il consiglio a Baldanzi

Infine, un passaggio anche su Baldanzi e sul suo futuro, con un consiglio chiaro sia al giocatore (di proprietà della Roma) che alla società: Gli consiglierei di rimanere al Genoa. La squadra di proprietà è di livello superiore e sapete tutti quanto mi stia a cuore. Sono io che l’ho portato lì, ma ora sta bene e deve trovare un posto che lo esalti. Un giocatore così merita di giocare, di divertirsi, e di far vedere quanto è bravo. Il mio consiglio alla società è di provare a tenerlo, poi il mercato ha mille vie”.

 

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