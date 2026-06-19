Roma, arriva la deroga per D’Amico: già in città, potrà firmare le operazioni da subito

ROMA - Già arrivato a Roma da qualche giorno, Tony D'Amico potrà operare subito come direttore sportivo giallorosso, senza dover aspettare l'inizio di luglio. Il dirigente infatti ha chiuso definitivamente il suo rapporto con l'Atalanta e, con una deroga, avrà subito potere di firma sulle operazioni di mercato della Roma. Il club giallorosso aveva annuciato ufficialmente D'Amico come nuovo ds una settimana fa, ma, per questioni regolamentari e di contratto con i bergamaschi, aveva contestualmente spiegato che il nuovo dirigente sarebbe stato operativo dal 1° luglio e quindi sostituito ad interim, solo per giugno, da Maurizio Lombardo, già chief football operating officer giallorosso.