Corriere dello Sport.it
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Corriere dello Sport.it
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale
Corriere dello Sport.it
venerdì 19 giugno 2026
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Contenuti plus
Live
Corriere dello Sport.it
Live
ABBONATI ORA
Leggi il giornale

Roma, arriva la deroga per D’Amico: già in città, potrà firmare le operazioni da subito

Il nuovo direttore sportivo giallorosso ha ottenuto l'ok per la rescissione immediata del contratto con l'Atalanta: tutti i dettagli
2 min
TagsD'AmicoRomaatalanta

ROMA - Già arrivato a Roma da qualche giorno, Tony D'Amico potrà operare subito come direttore sportivo giallorosso, senza dover aspettare l'inizio di luglio. Il dirigente infatti ha chiuso definitivamente il suo rapporto con l'Atalanta e, con una deroga, avrà subito potere di firma sulle operazioni di mercato della Roma. Il club giallorosso aveva annuciato ufficialmente D'Amico come nuovo ds una settimana fa, ma, per questioni regolamentari e di contratto con i bergamaschi, aveva contestualmente spiegato che il nuovo dirigente sarebbe stato operativo dal 1° luglio e quindi sostituito ad interim, solo per giugno, da Maurizio Lombardo, già chief football operating officer giallorosso.

 

La deroga per D'Amico

Ora invece la situazione si è sbloccata e D'Amico potrà immediatamente lavorare alla luce del sole a Trigoria per la sua nuova squadra grazie a una deroga perché, teoricamente, la stagione 2025-26 si chiude il 30 giugno e il regolamento dei direttori sportivi vieta (all'articolo 10) di avere rapporti contrattuali con più di un club professionista nella stessa stagione. D'Amico, che ha già lavorato proficuamente con Gian Piero Gasperini nell'Atalanta, subentra a Frederic Massara, che ha risolto il suo contratto con la Roma il 29 maggio scorso. 

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Calciomercato Roma

Da non perdere

Pellegrini, intesa con la Roma vicinaGasperini ha perso i dribbling

Unisciti alla Community

Accedi o registrati per dire la tua sugli argomenti che più ti interessano e vivere tutti i servizi di Corriere dello Sport–STADIO". Completa il tuo profilo per essere sempre aggiornato su notizie, eventi, offerte e tutto ciò che fa vibrare il mondo dello sport.

ACCEDI

Utilizza il tuo account social o inserisci le credenziali scelte

oppure

Non hai ancora un account? Registrati

o entra con DISQUS