Roma, Tony D'Amico è il nuovo ds: sarà operativo dal 1° luglio, il comunicato ufficiale

Tony D'Amico nuovo direttore sportivo della Roma , è ufficiale: "L’AS Roma è lieta di comunicare che a far data dal 1° luglio Tony D'Amico assumerà la carica di Direttore Sportivo del Club. Nella corrente stagione sportiva il ruolo di Direttore Sportivo sarà ricoperto ad interim da Maurizio Lombardo . D'Amico arriverà a Roma dopo quattro stagioni con l’Atalanta ricche di soddisfazioni sportive. La Proprietà augura a Tony il meglio per questa nuova avventura nel nostro Club! Benvenuto a Roma!". D'Amico subentra a Frederic Massara , che ha ricoperto l'incarico nella scorsa stagione,

D'Amico alla Roma, sbrigati gli ultimi passaggi formali: fumata bianca

L’annuncio ufficiale di Tony D’Amico era atteso già nella giornata di giovedì 5 giugno: rinviato per questioni prettamente burocratiche. Sbrigati gli ultimi passaggi formali prima della fumata bianca definitiva. Il direttore sportivo aspettava, infatti, l’ultimo via libera dall’Atalanta e dalla famiglia Percassi per chiudere la sua esperienza a Bergamo e iniziare quella che si preannuncia come una delle sfide più stimolanti della sua carriera. A D'Amico non resta, dunque, che trasferirsi a Trigoria, al centro sportivo Fulvio Bernardini per iniziare la sua nuova avventura a tinte giallorosse.

Gasperini ritrova D'Amico dopo anni di crescita, intuizioni e risultati a Bergamo

La Roma è convinta di aver individuato nell’ex dirigente atalantino una figura chiave per il proprio futuro. Come anticipato, non un semplice uomo mercato, ma un riferimento tecnico e strategico destinato a incidere profondamente sulla costruzione del nuovo corso. Dietro questa scelta c’è soprattutto la volontà di Gasperini, che ha spinto con convinzione per ritrovare al proprio fianco il dirigente con cui ha condiviso anni di crescita, intuizioni e risultati a Bergamo. Un rapporto costruito sul campo, basato sulla fiducia reciproca e su una visione calcistica comune che oggi rappresenta uno dei principali punti di forza dell’operazione. La Roma vuole ripartire da certezze e compattezza. L’intesa tra allenatore e direttore sportivo viene considerata un elemento fondamentale.

D'Amico, il percorso all'Atalanta: l'Europa League vinta nel 2024 il fiore all'occhiello

Arrivato a Bergamo dal Verona nell'estate del 2022, D'Amico è stato tra gli artefici della crescita esponenziale in Serie A e in Europa dell'Atalanta: ha ereditato la squadra all'ottavo posto e l'ha portata al quinto posto al primo anno gettando le basi per andare a vincere l'Europa League nel 2024.

Ha poi chiuso al quarto posto la stagione 2023/24 festeggiando con la Dea la qualificazione in Champions League (fuori ai playoff contro il Bruges); si è ancora confermato e migliorato nell'annata successiva, quella 2024/25, chiudendo al terzo posto (nerazzurri eliminati agli ottavi di finale dal Bayern Monaco). Saluta lasciando l'Atalanta in Europa, seppur in Conference League (settimo posto).