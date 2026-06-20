D'Amico inizia a lavorare per la Roma: rinnovi, cessioni e acquisti, tutte le priorità del nuovo ds
ROMA - Adesso non ci sono più attese, zone grigie o passaggi da interpretare. Tony D’Amico è a tutti gli effetti il direttore sportivo operativo della Roma. Undici giorni prima rispetto a quanto inizialmente previsto, il dirigente ha ottenuto la deroga della Lega Serie A che gli consente di lavorare immediatamente per il club giallorosso, senza dover attendere la naturale scadenza del precedente contratto. Un’accelerazione importante, forse decisiva, in una fase in cui ogni giorno può fare la differenza. D’Amico è arrivato nella Capitale appena due giorni fa e da ieri ha iniziato la sua attività al Fulvio Bernardini. Da questo momento potrà muoversi senza limitazioni, affrontando in prima persona tutte le questioni che stanno accompagnando la Roma verso la chiusura del mese di giugno. Un periodo intensissimo, fatto di scadenze, trattative, valutazioni e scelte che avranno un peso significativo sulla costruzione della squadra. L’agenda che lo attende è fitta come poche altre. Sul tavolo ci sono le operazioni in uscita necessarie per generare plusvalenze, i dossier relativi ai rinnovi di contratto e naturalmente le manovre di mercato in entrata. Un vero tour de force che richiederà presenza costante, rapidità decisionale e una visione complessiva delle esigenze del club. Da qui al 30 giugno non ci sarà un minuto da perdere.
Rinnovi: Dybala aspetta, Pellegrini tratta, Celik pronto
T ra appena undici giorni Dybala, Pellegrini e Celik non saranno più ufficialmente giocatori della Roma. Una situazione che D’Amico vuole risolvere immediatamente, trasformando lo standby delle ultime settimane in una corsa contro il tempo. La parola d’ordine è una sola: accelerare. Il traguardo più vicino sembra essere quello di Celik, oltre a Mancini, prossimo all’annuncio. La distanza tra domanda e offerta è stata sostanzialmente colmata e il difensore turco è ormai a un passo dall’accordo. Il nuovo contratto dovrebbe portarlo a percepire circa tre milioni di euro, certificando una fiducia costruita nel tempo e consolidata dal lavoro svolto negli ultimi mesi. Tra i rinnovi sul tavolo, il suo appare il più avanzato e potrebbe essere il primo a trasformarsi in annuncio ufficiale. Più articolata la situazione di Dybala. L’attesa continua, ma la trattativa resta viva. L’entourage della Joya aspetta una risposta alla controproposta formulata tempo fa e nelle prossime ore D’Amico entrerà direttamente in scena, riallacciando i contatti con l’agente Carlos Novel. A proposito, una delle nuove figure vicine all’agente ha ricevuto una telefonata dalla Juve, ma il ritorno di Paulo è da escludere. Il nodo con la Roma intanto resta quello economico: base fissa e bonus sono ancora oggetto di discussione, con l’obiettivo di ridurre una distanza che esiste ma che nessuno considera insormontabile. La sensazione è che la volontà di arrivare a una soluzione comune sia più forte delle divergenze. Un copione simile riguarda Pellegrini. Anche in questo caso permane un gap tra le parti, ma il desiderio reciproco di continuare insieme rappresenta il punto di partenza più importante. Lorenzo e il club vogliono trovare una strada condivisa, consapevoli del valore che il centrocampista continua ad avere all’interno del progetto tecnico. Dybala, Pellegrini e Celik hanno aspettato la Roma fino a questo momento, senza impegnarsi con altre società e senza imboccare strade alternative. Un segnale chiaro di attaccamento e disponibilità. Dall’altra parte, la Roma non ha alcuna intenzione di perdere tre giocatori considerati importanti da Gasp.
Cessioni: Soulé conteso, c'è anche la Premier
La Roma corre contro il tempo e contro i numeri. Soulé è il giocatore individuato per generare la plusvalenza necessaria a soddisfare le richieste dell’Uefa e, allo stesso tempo, creare lo spazio economico per l’assalto a Greenwood. L’argentino è diventato il centro di un intricato incastro finanziario e tecnico. Non c’è soltanto il Borussia Dortmund sulle sue tracce: anche diversi club di Premier League hanno già avviato contatti con il suo agente, Martin Guastadisegno, impegnato in questi giorni in un continuo lavoro tra Trigoria e Milano per individuare la destinazione più vantaggiosa per il suo assistito. Dietro questa scelta c’è anche l’indicazione arrivata da Gasp. Il tecnico considera Koné e N’Dicka due pilastri della Roma e non vorrebbe privarsene. I due restano comunque osservati speciali di numerose società europee e il loro futuro continua a essere monitorato con attenzione. Molto dipenderà anche dall’esito della vicenda Soulé. A Trigoria si aspettano sviluppi già nelle prossime quarantotto ore. Una cessione intorno ai 40 milioni garantirebbe una plusvalenza vicina ai 25 milioni. D’Amico poi vuole costruire un tesoretto attraverso una serie di uscite. Ziolkowski aspetta la chiamata della Premier: Bournemouth e Nottingham Forest sono alla finestra e la Roma spera di incassare tra i 15 e i 17 milioni. Salah-Eddine garantirà 10 milioni, Romano circa 8 milioni e piace sia al Palermo sia a diverse società di Serie A. Baldanzi resterà al Genoa per 9,5 milioni (prestito con obbligo di riscatto), ma non finisce qui. Anche il passato continua a generare risorse preziose. Per Bove è stato attivato l’iter relativo all’indennizzo assicurativo dopo il malore: la cifra stimata oscilla tra i 5 e i 10 milioni. Sul fronte Calafiori, invece, la Roma è pronta a incassare 6 milioni grazie all’accordo transattivo raggiunto con il Basilea davanti al Tas di Losanna. Come se non bastasse, entro la fine del mese dovrebbe arrivare 15-17 milioni dai diritti televisivi internazionali. Infine, Dovbyk può andare in Spagna in prestito con riscatto fissato almeno a 20 milioni: Betis e Villarreal sulle sue tracce.
Acquisti: sprint per Greenwood
La trattativa per Mason Greenwood ha ormai superato i confini del semplice mercato e si è trasformata in una partita finanziaria e strategica che coinvolge direttamente i proprietari di Roma e Marsiglia. Da una parte Dan e Ryan Friedkin, alla guida di un impero da 11 miliardi di dollari. Dall’altra Frank McCourt, patron del club francese, con un patrimonio stimato di 1,2 miliardi. Numeri enormi, uomini d’affari abituati a trattative complesse e ora protagonisti di un confronto che potrebbe decidere il futuro dell’attaccante inglese. Sono giorni incandescenti. Telefonate, contatti, valutazioni. La sensazione è che la partita stia entrando nella fase decisiva e che il tempo, più ancora delle cifre, possa fare la differenza. Perché il calendario corre veloce e il 30 giugno è una data che pesa come un macigno sui conti del Marsiglia. Il club francese continua a chiedere 55 milioni di euro complessivi, bonus inclusi: 50 di parte fissa più altri 5 legati agli obiettivi. Una posizione che finora è rimasta rigida, sostenuta anche da un elemento tutt’altro che secondario. Il 40% dell’incasso dovrà infatti essere girato al Manchester United. Una percentuale pesantissima che riduce sensibilmente il guadagno reale dell’operazione e spiega perché il Marsiglia abbia inizialmente alzato il muro. Come se non bastasse, sullo sfondo incombe anche la clausola rescissoria destinata a entrare in vigore dal mese di luglio, facendo schizzare il valore del cartellino fino a 60 milioni di euro. Un ulteriore fattore di pressione che rende ancora più urgente trovare un’intesa nelle prossime giornate. Eppure la Roma non arretra di un centimetro. A Trigoria considerano Greenwood il grande obiettivo per rinforzare l’attacco e hanno già ottenuto il sì del giocatore sulla base di un contratto da 4,5 milioni netti a stagione, destinati ad aumentare negli anni successivi. La strategia di D’Amico è avvicinarsi alle richieste francesi senza arrivare ai famosi 55 milioni. L’ipotesi allo studio prevede una struttura più articolata, con circa 15-20 milioni versati subito e il restante importo distribuito nelle prossime due o tre stagioni. Una soluzione che permetterebbe al Marsiglia di contabilizzare comunque l’operazione nell’esercizio attuale e, allo stesso tempo, consentirebbe alla Roma di mantenere l’investimento entro parametri più sostenibili. Ed è proprio qui che si nasconde il punto chiave dell’intera vicenda. Il Marsiglia ha un bisogno urgente di liquidità. Deve generare entrate pesanti entro la fine del mese, si parla di circa 100 milioni, per affrontare una situazione finanziaria estremamente delicata. Più il calendario si avvicina al 30 giugno, più la posizione negoziale francese rischia di indebolirsi. Oggi il club può permettersi di tenere il punto. Domani potrebbe essere costretto a valutare compromessi che in questo momento sembrano lontani.
ROMA - Adesso non ci sono più attese, zone grigie o passaggi da interpretare. Tony D’Amico è a tutti gli effetti il direttore sportivo operativo della Roma. Undici giorni prima rispetto a quanto inizialmente previsto, il dirigente ha ottenuto la deroga della Lega Serie A che gli consente di lavorare immediatamente per il club giallorosso, senza dover attendere la naturale scadenza del precedente contratto. Un’accelerazione importante, forse decisiva, in una fase in cui ogni giorno può fare la differenza. D’Amico è arrivato nella Capitale appena due giorni fa e da ieri ha iniziato la sua attività al Fulvio Bernardini. Da questo momento potrà muoversi senza limitazioni, affrontando in prima persona tutte le questioni che stanno accompagnando la Roma verso la chiusura del mese di giugno. Un periodo intensissimo, fatto di scadenze, trattative, valutazioni e scelte che avranno un peso significativo sulla costruzione della squadra. L’agenda che lo attende è fitta come poche altre. Sul tavolo ci sono le operazioni in uscita necessarie per generare plusvalenze, i dossier relativi ai rinnovi di contratto e naturalmente le manovre di mercato in entrata. Un vero tour de force che richiederà presenza costante, rapidità decisionale e una visione complessiva delle esigenze del club. Da qui al 30 giugno non ci sarà un minuto da perdere.