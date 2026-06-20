D'Amico inizia a lavorare per la Roma: rinnovi, cessioni e acquisti, tutte le priorità del nuovo ds

Acquisti: sprint per Greenwood

La trattativa per Mason Greenwood ha ormai superato i confini del semplice mercato e si è trasformata in una partita finanziaria e strategica che coinvolge direttamente i proprietari di Roma e Marsiglia. Da una parte Dan e Ryan Friedkin, alla guida di un impero da 11 miliardi di dollari. Dall’altra Frank McCourt, patron del club francese, con un patrimonio stimato di 1,2 miliardi. Numeri enormi, uomini d’affari abituati a trattative complesse e ora protagonisti di un confronto che potrebbe decidere il futuro dell’attaccante inglese. Sono giorni incandescenti. Telefonate, contatti, valutazioni. La sensazione è che la partita stia entrando nella fase decisiva e che il tempo, più ancora delle cifre, possa fare la differenza. Perché il calendario corre veloce e il 30 giugno è una data che pesa come un macigno sui conti del Marsiglia. Il club francese continua a chiedere 55 milioni di euro complessivi, bonus inclusi: 50 di parte fissa più altri 5 legati agli obiettivi. Una posizione che finora è rimasta rigida, sostenuta anche da un elemento tutt’altro che secondario. Il 40% dell’incasso dovrà infatti essere girato al Manchester United. Una percentuale pesantissima che riduce sensibilmente il guadagno reale dell’operazione e spiega perché il Marsiglia abbia inizialmente alzato il muro. Come se non bastasse, sullo sfondo incombe anche la clausola rescissoria destinata a entrare in vigore dal mese di luglio, facendo schizzare il valore del cartellino fino a 60 milioni di euro. Un ulteriore fattore di pressione che rende ancora più urgente trovare un’intesa nelle prossime giornate. Eppure la Roma non arretra di un centimetro. A Trigoria considerano Greenwood il grande obiettivo per rinforzare l’attacco e hanno già ottenuto il sì del giocatore sulla base di un contratto da 4,5 milioni netti a stagione, destinati ad aumentare negli anni successivi. La strategia di D’Amico è avvicinarsi alle richieste francesi senza arrivare ai famosi 55 milioni. L’ipotesi allo studio prevede una struttura più articolata, con circa 15-20 milioni versati subito e il restante importo distribuito nelle prossime due o tre stagioni. Una soluzione che permetterebbe al Marsiglia di contabilizzare comunque l’operazione nell’esercizio attuale e, allo stesso tempo, consentirebbe alla Roma di mantenere l’investimento entro parametri più sostenibili. Ed è proprio qui che si nasconde il punto chiave dell’intera vicenda. Il Marsiglia ha un bisogno urgente di liquidità. Deve generare entrate pesanti entro la fine del mese, si parla di circa 100 milioni, per affrontare una situazione finanziaria estremamente delicata. Più il calendario si avvicina al 30 giugno, più la posizione negoziale francese rischia di indebolirsi. Oggi il club può permettersi di tenere il punto. Domani potrebbe essere costretto a valutare compromessi che in questo momento sembrano lontani.