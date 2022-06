Felix, c'è la Salernitana: la formula e i dettagli

SALERNO - La Salernitana punta Felix Afena, il diciannovenne attaccante ghanese della Roma. Morgan De Sanctis, il nuovo direttore sportivo granata, sta ragionando con il suo ex club per spuntarla sul calciatore, che è nel mirino anche del Lecce e del Sassuolo. Il nazionale ghanese, molto apprezzato da Mourinho, ha un contratto fino al 2025 e una quotazione vicina ai 6 milioni. Ma si potrebbe ragionare anche per un prestito con obbligo o diritto di riscatto. Felix Afena-Gyan ha totalizzato 17 presenze (6 da titolare) nell’ultimo campionato di A, segnando anche due gol (una doppietta contro il Genoa). Per rinforzare l’attacco la Salernitana sta valutando anche Joao Pedro. Sul giocatore del Cagliari è molto forte il Torino. Tuttavia, pur essendoci l’accordo tra il club di Cairo e l’italo-brasiliano (due milioni netti a stagione per tre anni), le due società sono ancora distanti: il Cagliari chiede 10 milioni, il Torino ne offre cinque. La Salernitana prova, allora, ad inserirsi. Un tentativo il club granata lo sta facendo anche per Pinamonti, ma anche qui la concorrenza è fortissima. Il Monza, infatti, sta provando a chiudere con l’Inter per l’attaccante ex Empoli (quotato 19 milioni), ma anche per Pirola e Sensi. L’Inter, però, continua a seguire Ederson, che rappresenta l’uomo mercato della Salernitana (lo corteggiano anche Fiorentina e Roma) e che ha un valore più o meno analogo a quello di Pinamonti (il club granata chiede più di 20 milioni). Uno spiraglio, quindi, ancora c'è. In verità su Ederson, in questo momento, sembra più concreto l’interesse dell’Atalanta, che a sua volta è proprietaria dei cartellini di Ruggeri e Zortea, il cui diritto di riscatto della Salernitana è fissato a 10 milioni. Sempre per l’attacco non è da scartare l’ipotesi Henry del Venezia, con contratto in scadenza nel 2024. Capitolo Djuric. Il bosniaco è in scadenza, ha molte richieste e nei prossimi giorni si deciderà il suo futuro.