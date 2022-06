Ufficiale, De Sanctis nuovo ds della Salernitana

SALERNO- Ufficiale, sarà Morgan De Sanctis il nuovo direttore sportivo della Salernitana. L'ex portiere di Roma e Napoli è stato scelto per sostituire Walter Sabatini. Di seguito il comunicato. "L’U.S. Salernitana 1919 comunica di aver raggiunto l’accordo con Morgan De Sanctis e di avergli affidato l’incarico di Direttore Sportivo del club granata. La scelta si inserisce in un progetto più ampio all’insegna dell’innovazione e ad un nuovo modo dinamico e trasversale di intendere il mondo del calcio".