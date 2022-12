Nicola: "Demme alla Salernitana? E' un ottimo giocatore..."

"Diego Demme alla Salernitana? Posso solo dire che si tratta di un ottimo giocatore, ma non so se farà il caso della nostra metà campo, occorrerà chiederlo alla dirigenza". Sono le parole di Davide Nicola, tecnico dei granata, in merito alle voci sempre più insistenti, che accostano il mediano tedesco del Napoli al club dell'Arechi.