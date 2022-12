Salernitana, Zortea sarà il primo colpo

Priorità

Oltre all’esterno, la Salernitana cerca anche un portiere e un centrocampista dopo gli infortuni di Gigi Sepe (31) e Giulio Maggiore (24). La squadra prosegue il ritiro in Turchia, che si concluderà domani con l’amichevole con l’Alanyaspor. Ieri Morgan De Sanctis ha assistito alla partita Galatasaray-Lazio, seduto in tribuna accanto ad Igli Tare. I due hanno parlato a lungo. De Sanctis in questi giorni ha avuto un dialogo serrato anche con Giuntoli. Il sogno per il centrocampo resta Diego Demme (31) del Napoli, ma l’operazione è troppo onerosa per il club di Iervolino (500mila euro per il prestito più l’ingaggio di 1,5 milioni per sei mesi) e quindi sembra destinata a sfumare. Più concreto l’interesse per Szymon Zurkowski (25) della Fiorentina, che ha pure Marco Benassi (28) in uscita. La Salernitana cerca un centrocampista duttile. Il Monza per ora blinda Filippo Ranocchia (21) in prestito dalla Juve, ma la società campana continuerà a farci un pensierino. Anche perché in biancorosso (e non ad una diretta concorrente per la salvezza) potrebbe approdare Federico Bonazzoli (25), in uscita dopo un deludente girone di andata. Capitolo portiere. C’è l’interesse per Salvatore Sirigu (35) del Napoli, ma l’ex Genoa (mai in campo in questa stagione e prima della sosta alle prese con problemi fisici) non è convinto. Né il Napoli prenderà in considerazione altri portieri se Sirigu non partirà. Piace anche Pierluigi Gollini (27), alla Fiorentina (3 presenze in avvio di campionato) ma di proprietà dell’Atalanta. E resta possibile l’ipotesi Alessio Cragno (28) in prestito al Monza dal Cagliari, ma la società sarda chiede 4 milioni per cederlo. Infine, la pista Ionut Radu (25), in uscita dalla Cremonese.

Ippocampo luminoso

Intanto a Salerno, all’interno di Luci d’Artista, spunta l’Ippocampo, il simbolo della Salernitana. L’opera, voluta da StarCasinò Sport del salernitano Stefano Tino (Premium Partner del club di Iervolino), è stata realizzata dall’artista Giuseppe Iavicoli, tra i più importanti esponenti della street art nazionale. L’Ippocampo Granata è stato inaugurato in piazza Gian Camillo Gloriosi. Per illuminarlo è necessario pedalare le e-bike posizionate intorno.