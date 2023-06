Salernitana, nel mirino c’è Lund

La Salernitana accelera. Oggi Sousa sarà ufficialmente granata (a mezzanotte è scaduta la finestra di 10 giorni entro cui il portoghese avrebbe potuto far valere la clausola rescissoria) e l’attenzione sarà esclusivamente rivolta al mercato, al ritiro ed alla prossima stagione. È attesa una nota del club in giornata. Per il centrocampo spunta il nome di Marco Brescianini ( 23) del Milan , nello scorso campionato al Cosenza (37 presenze e 1 gol in B). Ha esordito in A col Milan nell’agosto di tre anni fa contro il Cagliari. È un centrocampista centrale, cresciuto nel settore giovanile rossonero. Lo segue anche l’Empoli. Col Milan si discute anche per l’attaccante dell’Under 21 Lorenzo Colombo (21) , la scorsa stagione al Lecce (33 presenze, 5 gol e 2 assist). Filtra che oggi possa esserci un appuntamento proprio a Milano, ma probabilmente per parlare anche di altro (Mazzocchi?). In uscita Federico Bonazzoli (26), Diego Valencia (23) e Luigi Sepe (32). Se arrivassero richieste, potrebbero partire anche Dylan Bronn (28) e Federico Fazio (36) .

Salernitana, c'è Lund nel mirino

Si chiama Kristoffer Lund l’ultima possibile intuizione di Morgan De Sanctis. Mancino, classe 2002, l’esterno danese gioca in Svezia con il BK Hacken. Nel massimo campionato svedese, iniziato ad aprile, Lund ha giocato 13 gare da titolare su 13, con una percentuale di precisione nei passaggi che sfiora l’80%. Il suo contratto scadrà tra un anno e mezzo e la Salernitana ci sta provando. Si discute per un trasferimento a titolo definitivo per 2 milioni circa. Il danese, cresciuto nel Midtjylland, è nazionale under 21 dopo aver fatto tutta la trafila nelle selezioni giovanili del suo Paese. Ieri è partito titolare nella gara che la Danimarca Under 21 ha giocato con il Galles (2-2) per le qualificazioni agli Europei di categoria del 2025. Lund è stato impiegato come centrale di sinistra in una difesa a quattro. A sinistra il titolare è Domagoj Bradaric, che ha chiuso l’ultimo campionato in crescendo e che è legato alla Salernitana fino al 2026. La Salernitana ha, però, bisogno di un’alternativa. Quando Bradaric non è stato disponibile, Sousa ha provato Sambia o Mazzocchi sulla corsia sinistra, ma nessuno dei due è un mancino puro. Lund potrebbe essere, quindi, il profilo giusto. Ma prima la Salernitana dovrà sfoltire la rosa.