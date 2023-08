Dia resta alla Salernitana e gioca: la sua clausola è scaduta

Salernitana, assalti respinti per Dia

Mancheranno anche pochi giorni alla chiusura del mercato, di cui l’attaccante senegalese è stato nonostante tutto un protagonista. In base ad una clausola rescissoria inserita nel suo contratto, infatti, entro lo scorso 20 luglio l’ex Villarreal si sarebbe potuto liberare pagando 25 milioni. Ma alla fine il termine è scaduto senza che nessuna delle pretendenti si sia fatta concretamente avanti. Da quel punto in poi il prezzo lo ha fissato la Salernitana. «Vale 40 milioni», disse Iervolino subito dopo. Fiorentina e Milan in Italia, Everton e Nottingham Forest in Premier League: di corteggiatori il senegalese ne ha avuti e ne ha tuttora. Aggiungiamo alla lista anche Napoli e Atalanta. «Ma non l’abbiamo riscattato per fare trading», ha poi aggiunto successivamente il massimo dirigente granata. Dodici i milioni versati al Villarreal per riscattarlo, a cui aggiungere il milione pagato per il prestito oneroso della scorsa stagione.

Dia in ripresa: è il numero 10 della Salernitana

Dopo i 16 gol realizzati lo scorso anno, che gli sono valsi il terzo posto nella classifica dei marcatori in A dietro Osimhen e Lautaro Martinez, Dia è chiamato a ripetersi, ad arrivare almeno in doppia cifra. La condizione non è ancora quella ideale, ma migliora di giorno in giorno. È subentrato in Coppa Italia contro la Ternana giocando 14’, altrettanto ha fatto a Roma. «Mi ha sorpreso per come si è mosso in partita e per quello che ha fatto in settimana», aveva detto Sousa prima del match dell’Olimpico. Ora il senegalese è pronto a riprendersi il suo posto in avanti, provando a dare più incisività e peso all’attacco della Salernitana, fin qui abbastanza spuntato. Il mercato non è ancora finito, ma ormai è davvero improbabile che Dia possa lasciare Salerno. Tra gennaio e febbraio prossimi l’attaccante starà via un mese per difendere la Coppa d’Africa conquistata col suo Senegal il 6 febbraio 2022, un elemento che può aver inciso anche nelle valutazioni di mercato, oltre al recupero dopo l’intervento al ginocchio. E oggi quel 10 sulle spalle è più di un numero casuale: è una responsabilità e allo stesso tempo un investimento. Peraltro, proprio contro l’Udinese, ma alla Dacia Arena, la scorsa stagione Boulaye Dia fece il suo esordio in campionato con la maglia granata.

Salernitana, si scalda Ikwuemesi

Contro i friulani la novità, almeno tra i convocati, potrebbe essere anche Ikwuemesi. Il nigeriano si sta allenando con i compagni e la forma non gli manca avendo già giocato 5 gare ufficiali: 2 nel campionato sloveno e 3 nei preliminari di Conference League.