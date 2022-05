Berardi e gli altri gioielli: il Sassuolo fa già i conti

Non va in ferie il Sassuolo, manco ci pensa Dionisi che vuole a tutti i costi migliorare la classifica per arrivare da quota 46 a 50 mettendo così assieme più dei 24 punti ottenuti nel girone di andata. C'è tempo per pensare al Milan, nel gran finale al Mapei Stadium dove invece domani passerà l'Udinese che s'è rivelata spesso un tabù guardando alle 7 vittorie complessive a fronte delle 4 neroverdi e 6 pareggi, col digiuno casalingo contro i bianconeri che va avanti dal 2016 quando fu decisivo Defrel. In casa quello resta l'unico successo, visto che l'Udinese ha vinto 3 volte e pareggiato 4 con 6 gol segnati rispetto a 4 degli emiliani. Il ritorno di Traore è la carta che l'allenatore vuole giocarsi per ritrovare smalto e convinzione dopo la batosta di Napoli, dando per scontato l'arrivederci alla prossima stagione per Harroui e Toljan che sono stati operati e dunque salteranno Udinese, Bologna e Milan. L'ivoriano è l'arma in più perché con lui in campo, da quando è rientrato dalla Coppa d'Africa, il Sassuolo s'è tolto grosse soddisfazioni.