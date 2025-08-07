Torino, ufficiale l'arrivo di Simeone dal Napoli: l'emozionante saluto del Cholito ai tifosi azzurri

Giovanni Simeone è ufficialmente un giocatore del Torino . L'attaccante argentino saluta il Napoli dopo tre stagioni e due scudetti conquistati. Successi che hanno reso il legame con il popolo partenopeo e i tifosi azzurri semplicemente indissolubile.

Il Torino annuncia l'arrivo di Simeone dal Napoli

Il comunicato del Torino: "Il Torino Football Club è lieto di annunciare di aver acquisito dalla Società Sportiva Calcio Napoli, a titolo temporaneo con obbligo di acquisto al verificarsi di una condizione, il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Giovanni Pablo Simeone, che ha firmato un contratto fino al 30 giugno 2028, con opzione per la stagione successiva. Simeone è nato a Buenos Aires, in Argentina, il 5 luglio 1995. È cresciuto calcisticamente nelle giovanili del River Plate, dove ha giocato in prima squadra per due stagioni e vinto un campionato, una Copa Sudamericana e un Copa Libertadores. Nell’estate 2015 è stato ceduto al Banfield, dove ha messo a segno 12 reti in 36 gare. Nel 2016 è approdato in Italia, al Genoa: alla prima stagione ha messo a referto 36 presenze condite da 13 reti e 2 assist".

"L'anno successivo, dopo aver disputato ancora una partita di Coppa Italia in maglia rossoblù, è stato ingaggiato dalla Fiorentina: in Toscana ha collezionato 80 presenze, segnato 22 reti e servito 8 assist. Successivamente ha vestito le maglie di Cagliari (72 gare, 18 gol e 6 assist) e Verona (35 presenze, 17 reti e 6 assist). Nell'agosto del 2022 è stato acquistato dal Napoli: con i partenopei Simeone ha esordito in Champions League - segnando subito una rete nel 4-1 contro il Liverpool - e ha vinto due Scudetti, nel 2023 e nel 2025. Per lui, che con la Nazionale Under 20 ha vinto il Campionato sudamericano nel 2015 risultando il capocannoniere della competizione, anche 6 partite e un gol con l'Argentina. Tutto il Torino Football Club accoglie Giovanni Simeone con un caloroso benvenuto: buon lavoro e Sempre Forza Toro!".

Simeone al Torino, il comunicato del Napoli

Il comunicato ufficiale del Napoli: "La SSC Napoli ufficializza la cessione di Giovanni Simeone al Torino F.C. con la formula del prestito con obbligo di riscatto al verificarsi di determinate condizioni. Simeone ha collezionato 103 presenze con il Napoli tra tutte le competizioni, realizzando 14 gol, di cui 5 in Champions, e 4 assist. Giovanni fa il suo esordio con la maglia azzurra il 28 agosto 2022, in occasione del pareggio contro la Fiorentina al Franchi. Il 7 settembre il Cholito segna al suo debutto in Champions, contro il Liverpool. Il 26 ottobre 2022, in Napoli-Rangers, Simeone diventa il secondo calciatore argentino a segnare 4 gol nei primi 4 match di Champions League. Il primo era stato il padre. Ha contribuito, con le sue qualità, la sua abnegazione e uno spirito di sacrificio encomiabile alla conquista di due scudetti. Grazie, Cholito!".

Simeone su Instagram: "Napoletani, grazie di tutto. Siete speciali"

Su Instagram il saluto del Cholito ai tifosi azzurri: "Cara Napoli... Non sapete quanto sia difficile per me scrivere questo messaggio, ho provato tante volte a pensare cosa e come scrivervi ma mi è difficile. Sono stati giorni difficili, io solo voglio ringraziarvi per tutto quello che avete fatto per me. Dal primo giorno ho sentito il vostro supporto e il vostro calore. Ho solo cercato di restituire tutto quello che voi avete fatto per me. Adesso capisco perchè quando mi dicevano “a Napoli piangi due volte" ehhh si... avevate ragione. Però io non me ne sono andato, perché io ho lasciato amici, ricordi e storia, storia che nessuno mai si scurderà. E Napoli rimarrà per sempre con me, ovunque andrò. Voglio ringraziarvi per tutto. Compagni, staff dottori, fisio, magazzinieri, chef e tutti quelli che lavorano a Napoli dietro le quinte, voi portate la responsabilità di far felici tanti napoletani. E voi tifosi che senza di voi Napoli non è Napoli. Voi fate grande questo club! Voi napoletani fate che la gente si innamori di Napoli. Siete speciali".