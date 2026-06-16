Zaniolo, un riscatto amaro: "Nicolò è deluso, i patti con l'Udinese non erano questi"

"Nicolò si sente amareggiato e deluso dalla dinamica che ha portato a questo riscatto", parola di Claudio Vigorelli , agente di Zaniolo . È un day after particolare in casa Udinese , il giorno dopo aver esercitato l'opzione di riscatto per acquisire a titolo definitivo il cartellino del fantasista classe '99, fino a ieri ancora di proprietà del Galatasaray. Accordo fino al 2029 con i friulani , ma un ingaggio da ridefinire e un futuro tutto da scrivere.

Udinese, l'agente di Zaniolo dopo il riscatto: "Nicolò deluso, necessario trovare un nuovo accordo sull'ingaggio"

A margine dell'ufficialità del riscatto di Zaniolo, formalizzato da Udinese e Galatasaray, il procuratore del calciatore non ha usato mezzi termini per descrivere la situazione che vede attualmente protagonista il suo assistito: "Siamo certamente contenti dell'impatto che Nicolò ha avuto a Udine, ma ora sarà necessario trovare un nuovo accordo sull'ingaggio affinché la sua permanenza possa davvero poggiare su basi solide - ha sottolineato Vigorelli a gianlucadimarzio.com -. La dinamica che ha portato Nicolò a Udine la scorsa estate è stata caratterizzata da una corsa contro il tempo, negli ultimi minuti di calciomercato, e di conseguenza i termini contrattualizzati dell'ingaggio di Nicolò, in caso di riscatto a titolo definitivo, non rispecchiavano il suo reale valore. Tuttavia, in concerto con l'Udinese abbiamo scelto di firmare e chiudere l'affare con la promessa di sederci, prima dell'esercizio del riscatto, e concordarne di nuovi".

E poi ha aggiunto: "Negli scorsi giorni abbiamo avuto fitti colloqui con l'Udinese per trovare una quadra sui numeri, ma, nonostante gli sforzi profusi da entrambe le parti, l'intesa non è stata ancora raggiunta. Oggi Nicolò si sente amareggiato e deluso dalla dinamica che ha portato a questo riscatto, ma restiamo in attesa di un confronto con la società Udinese per poter chiarire le posizioni, nella speranza di arrivare a un accordo che faccia contente entrambe le parti", ha concluso Vigorelli.