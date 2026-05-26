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Futuro Zaniolo, il ds Nani: "L'Udinese vuole riscattarlo per tenerlo"

Le dichiarazioni del dirigente del club friulano sull'ex Roma e non solo
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L’Udinese vuole puntare forte su Nicolò Zaniolo anche per la prossima stagione. A confermarlo è stato il direttore sportivo Gianluca Nani, che ai microfoni di Sky Sport ha ribadito la volontà del club friulano di trattenere il fantasista dopo l’annata positiva vissuta in bianconero, chiusa con 6 gol e 7 assist.

L'Udinese vuole riscattare Zaniolo: le parole del ds Nani

"Noi lo vogliamo riscattare per tenerlo, il giocatore ci ha detto sì e Runjiac lo vuole tenere”, ha dichiarato Nani, confermando come ci sia piena sintonia tra società, allenatore e calciatore sulla permanenza in Friuli. Parole che certificano la fiducia dell’Udinese nei confronti dell’ex Roma e Galatasaray, tornato protagonista dopo stagioni complicate.

 

Nani conferma anche Runjaic: "Certo che resta"

Nel corso dell’intervista, Nani ha parlato anche della situazione dell’allenatore Kosta Runjaic: Runjaic? Certo che resta, ha un anno di contratto, siamo contenti e lui vuole rimanere. Non vedo perché non possa continuare il matrimonio”.

 

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