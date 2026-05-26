Futuro Zaniolo, il ds Nani: "L'Udinese vuole riscattarlo per tenerlo"

L’ Udinese vuole puntare forte su Nicolò Zaniolo anche per la prossima stagione. A confermarlo è stato il direttore sportivo Gianluca Nani , che ai microfoni di Sky Sport ha ribadito la volontà del club friulano di trattenere il fantasista dopo l’annata positiva vissuta in bianconero, chiusa con 6 gol e 7 assist.

L'Udinese vuole riscattare Zaniolo: le parole del ds Nani

"Noi lo vogliamo riscattare per tenerlo, il giocatore ci ha detto sì e Runjiac lo vuole tenere”, ha dichiarato Nani, confermando come ci sia piena sintonia tra società, allenatore e calciatore sulla permanenza in Friuli. Parole che certificano la fiducia dell’Udinese nei confronti dell’ex Roma e Galatasaray, tornato protagonista dopo stagioni complicate.

Nani conferma anche Runjaic: "Certo che resta"

Nel corso dell’intervista, Nani ha parlato anche della situazione dell’allenatore Kosta Runjaic: “Runjaic? Certo che resta, ha un anno di contratto, siamo contenti e lui vuole rimanere. Non vedo perché non possa continuare il matrimonio”.