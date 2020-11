Tare: "A gennaio niente mercato. Peruzzi? Cose che accadono"

ROMA - Notte Champions per la Lazio. Con lo Zenit ci si gioca un bel pezzo di qualificazione agli ottavi. Il cammino europeo fin qui è stato ottimo. Servono ulteriori risposte. E nel pre partita dell'Olimpico, il ds Igli Tare ha parlato del momento e non solo: "Speriamo arrivi il bello. Ma soprattutto diamo continuità. Stasera è una partita importante, con una vittoria vuol dire fare un bel passo verso gli ottavi. Siamo stati contenti per cosa abbia fatto la squadra ad oggi. Ma siamo concentrati, la gara è fondamentale. Mercato a gennaio in caso di ottavi? Non penso interverremo, c'è il problema delle liste. Per ogni ruolo ci sono due giocatori. E in difesa abbiamo lasciato calciatori fuori perché c’era abbondanza. Non c’è, per ora, la necessità di intervenire. Gennaio è un mercato di riparazione, non mi piace molto".

Il caso Peruzzi

"Io non posso fare il mediatore su un rapporto di famiglia. Ci sono cose che accadono ovunque, ma poi rientrano. Angelo per noi è un dirigente, una persona fondamentale, questo litigio non è un problema. Succede da mesi, siamo abituati. Guardiamo avanti con serenità e concentrazione".