Porto, Conceicao: "La Juve ha investito per vincere la Champions"

ROMA - "Affrontiamo la partita con lo stesso spirito dell'andata. Ci siamo preparati per un risultato positivo, che ci porti alla qualificazione. Ronaldo riposato? La forza della Juve sta anche nel potersi permettere di lasciar fuori il loro miglior giocatore. Loro sono abituati alla pressione di queste partite, noi però dobbiamo pensare alla nostra squadra ed essere preparati nel modo migliore". Queste le parole di Sergio Conceicao, tecnico del Porto, come riporta il quotidiano portoghese 'A Bola', alla vigilia dell ritorno degli ottavi di Champions League contro la Juventus, dopo il 2-1 dell'andata per i lusitani.

Juve-Porto, le parole di Pirlo in conferenza stampa Juve-Porto, parla Conceicao Il Porto deve difendere la vittoria per 2-1 dell'andata in Portogallo. Il tecnico dei portoghesi ha spiegato: "È vero, abbiamo accumulato tantissime partite. Abbiamo alcuni giocatori che hanno giocato di più e che al momento sono in dubbio per problemi fisici, ma noi allenatori siamo qui per trovare le soluzioni. La Juventus ha potuto recuperare giocatori importanti come Cuadrado, noi faremo il possibile per poter essere degni del simbolo che abbiamo sul petto, che rappresenta la storia del Porto. Sappiamo che troveremo una squadra che di recente ha giocato finali di Champions, che ha investito molto per poter vincere la competizione. Cercheremo di fare una partita che rifletta il nostro modo di essere squadra e cercheremo di vincere".