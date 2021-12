Atalanta, le possibili avversarie negli spareggi di Europa League

BERGAMO - L’Atalanta saluta la Champions League, ma, in quanto terza classificata nel gruppo F, approda ai playoff per l’Europa League. I nerazzurri si troveranno di fronte una delle seconde classificate dell’Europa League, con queste ultime che fungono da teste di serie. L’Atalanta giocherà quindi la gara di ritorno in trasferta. Le possibili avversarie sono Rangers, Real Sociedad, Olympiacos, Galatasaray (solo se arriva secondo dietro la Lazio), Stella Rossa/Braga/Midtjylland, Betis Siviglia, Dinamo Zagabria/Genk. Il sorteggio per gli spareggi di Europa League è in programma lunedì prossimo a Nyon. Le partite di andata si disputeranno il 17 febbraio, mentre quelle di ritorno sono in calendario il 24 febbraio.