Tuchel non si nasconde: "Lukaku è fuori dal nostro gioco"

Oltre alla partita tra Villarreal e Juventus, il programma di martedì 22 febbraio per l’andata degli ottavi di Champions League prevede la sfida dello Stamford Bridge tra il Chelsea campione in carica e i campioni di Francia del Lille. La squadra di Thomas Tuchel è stata l’unica delle quattro inglesi che hanno preso parte alla fase a gironi a non chiudere il proprio raggruppamento al primo posto, venendo preceduta dalla Juventus nonostante la netta vittoria nello scontro diretto in casa per 4-0.

Champions League, il Chelsea sogna il bis Fatale ai Blues è stato il pareggio dell’ultima giornata contro il già eliminato Zenit, mentre i bianconeri passeggiavano in casa contro il Malmoe. L’urna di Nyon è stata comunque piuttosto clemente con i londinesi, almeno sulla carta, avendo pescato una delle prime classificate meno temibili e peraltro alle prese con una stagione non esaltante in campionato.

In casa Chelsea comunque i problemi non mancano a partire dal “caso Lukaku”, il cui inserimento nel gioco del Chelsea continua a essere problematico.