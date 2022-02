Diretta Villarreal-Juve: formazioni ufficiali e dove vederla in tv

VILA-REAL (SPAGNA) - Alle ore 21, all'Estadio de la Ceramica, la Juve affronta il Villarreal nell'andata degli ottavi di finale di Champions League. I bianconeri devono riscattare il pareggio di campionato nel derby contro il Torino, ma di fronte ci sarà una squadra in salute. Il Sottomarino Giallo, guidato in panchina da Unai Emery, è infatti reduce da quattro risultati utili consecutivi in Liga. Gli spagnoli la scorsa stagione hanno trionfato in Europa League, pertanto, come dichiarato dallo stesso tecnico spagnolo e dall'esterno Alberto Moreno nella conferenza stampa della vigilia, metteranno tutto in campo per giocarsi la qualificazione ai quarti di finale. Villarreal e Juve non si sono mai affrontate prima di oggi in una competizione europea, con gli spagnoli che hanno incontrato solo una volta un'italiana nella fase a eliminazione diretta: l'Inter. Erano i quarti della stagione 2005-06 e il Sottomarino Giallo ebbe la meglio grazie alla regola del gol doppio in trasferta, cancellata da questa edizione (2-1 all'andata a Milano e 1-0 al ritorno in Spagna). Dopo il primo round di stasera, le due squadre si ritroveranno di nuovo all'Allianz Stadium il prossimo 16 marzo per il ritorno che decreterà chi abbandonerà la competizione e chi volerà ai quarti.