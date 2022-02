Evra contro il Manchester United di Cristiano Ronaldo: furia a bordo campo!

Poteva difficilmente fare peggio il Manchester United, nel corso del primo tempo della sfida contro l'Atletico Madrid. Messi sotto pressione dagli uomini del Cholo Simeone, i Red Devils non sono riusciti a giocare nemmeno un pallone nell'area avversaria: una statistica che ha scatenato i tifosi e non solo. Tra chi si è scagliato senza mezze misure contro il gioco mostrato da Cristiano Ronaldo e compagni nel corso della prima frazione del Wanda Metropolitano c'è anche Patrice Evra. L'ex difensore di United e Juve non ha usato mezze misure per descrivere il primo tempo della sua ex squadra: "Da un lato c'è una squadra che gioca con carattere, con un progetto e che ha un piano, dall'altro c'è una squadra che gioca con paura, solo palla indietro e che non ha un piano di gioco - ha detto ai microfoni di Amazon, per cui ora è commentatore a bordo campo - La difesa è il punto debole dello United e non giocano avanti".