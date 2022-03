Perché è stata interrotta Liverpool-Inter? Cosa non si è visto in tv

LIVERPOOL (Regno Unito) - Al 25' della sfida valida per il ritorno degli ottavi di finale di Champions League tra Liverpool ed Inter, il tecnico dei padroni di casa Jurgen Klopp richiama l'attenzione del quarto uomo e dell'arbitro Lahoz, che interrompe il match. Il medico sociale dei Reds Jim Moxon e il fisioterapista Chris Morgan, seguiti dagli steward dell'Anfield e defibrillatore alla mano, corrono sulla parte alta della curva Kop per soccorrere uno spettatore colpito da un malore. Come sottolineato da Liverpool Echo, gli applausi dello stadio britannico hanno accompagnato il pronto intervento del personale sanitario dei Reds. Dopo quasi quattro minuti di stop, il direttore di gara ha poi richiamato le squadre in campo.